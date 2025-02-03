Садиг Гурбанов: Центр чистой энергии ОЭС станет важной платформой для Азербайджана

Азербайджан рассматривает продвижение решений в сфере чистой энергии, реализацию устойчивых энергетических проектов и борьбу с изменением климата в числе своих стратегических приоритетов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов на первом пленарном заседании весенней сессии парламента.

По его словам, создание Центра чистой энергии Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Баку станет важной платформой для развития этого направления. "Центр учрежден по инициативе ОЭС и Организации ООН по промышленному развитию (UNIDO) и войдет в глобальную сеть региональных центров устойчивой энергетики UNIDO", - отметил депутат.

Он подчеркнул, что основными целями центра являются расширение доступа к современным и устойчивым энергетическим услугам, продвижение решений в сфере возобновляемых источников энергии и укрепление сотрудничества между странами-участницами в энергетическом секторе.