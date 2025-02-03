Садиг Гурбанов: Азербайджан нацелен довести долю возобновляемой энергии до 40,4% к 2035 году

Садиг Гурбанов: Азербайджан нацелен довести долю возобновляемой энергии до 40,4% к 2035 году

Азербайджан обладает значительным потенциалом в сфере возобновляемых источников энергии и продолжает инвестиции в эту область.

Как передает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов на первом пленарном заседании весенней сессии парламента.

По его словам, технический потенциал возобновляемой энергии оценивается в 135 ГВт на суше и 150 ГВт на море. Азербайджан планирует довести долю возобновляемых источников в установленной мощности для внутреннего потребления до 33,1% к 2027 году, 35,1% к 2030 году и 40,4% к 2035 году, отметил депутат.

Гурбанов подчеркнул, что интерес к сфере возобновляемой энергетики растет и в стране уже реализуются несколько проектов ВИЭ. Например, до 2027 года в шесть солнечных и два ветроэнергетических проекта планируется инвестировать 2,5 млрд долларов США.