С завтрашнего дня в Азербайджане повышаются цены на бензин

С завтрашнего дня будут внесены изменения в стоимость бензина марок Aİ-95 и Aİ-98.

С завтрашнего дня будут внесены изменения в стоимость бензина марок Aİ-95 и Aİ-98.

Как передает Report со ссылкой на Oxu.Az, цена за литр бензина марки Aİ-95 составит 1 манат 60 гяпиков, марки Aİ-98 - 1 манат 90 гяпиков.

Причиной роста цен на бензин марок премиум и супер стали факторы, которые повлияли на стоимость продукта на мировых рынках.

Стоит отметить, что данные виды топлива не производятся в Азербайджане и импортируются из-за рубежа.

Повышение стоимости бензина за рубежом напрямую влияет на его экспортную цену в нашей стране.

Напомним, что в настоящее время цена на литр бензина марки Aİ-95 составляет 1 манат 45 гяпиков, бензина марки Aİ-98 – 1 манат 60 гяпиков.

Завтра ЗАО SOCAR Petroleum распространит по этому поводу более подробную информацию.