О нас
Report Georgia
Аудио новости

С завтрашнего дня в Азербайджане повышаются цены на бензин

С завтрашнего дня в Азербайджане повышаются цены на бензин С завтрашнего дня будут внесены изменения в стоимость бензина марок Aİ-95 и Aİ-98.
Энергетика
14 сентября 2021 г. 22:23
С завтрашнего дня в Азербайджане повышаются цены на бензин

С завтрашнего дня будут внесены изменения в стоимость бензина марок Aİ-95 и Aİ-98.

Как передает Report со ссылкой на Oxu.Az, цена за литр бензина марки Aİ-95 составит 1 манат 60 гяпиков, марки Aİ-98 - 1 манат 90 гяпиков.

Причиной роста цен на бензин марок премиум и супер стали факторы, которые повлияли на стоимость продукта на мировых рынках.

Стоит отметить, что данные виды топлива не производятся в Азербайджане и импортируются из-за рубежа.

Повышение стоимости бензина за рубежом напрямую влияет на его экспортную цену в нашей стране.

Напомним, что в настоящее время цена на литр бензина марки Aİ-95 составляет 1 манат 45 гяпиков, бензина марки Aİ-98 – 1 манат 60 гяпиков.

Завтра ЗАО SOCAR Petroleum распространит по этому поводу более подробную информацию.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sabahdan “Aİ-95” və “Aİ-98” markalı benzinin qiymətində dəyişiklik olacaq

Экслюзивные новости

Уволен завотделом в Комитете диаспоры, пресс-секретарь назначена на новую должность
Уволен завотделом в Комитете диаспоры, пресс-секретарь назначена на новую должность
14 сентября 2021 г. 08:53
Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
13 сентября 2021 г. 16:39
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
10 сентября 2021 г. 18:59
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
10 сентября 2021 г. 18:45
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
9 сентября 2021 г. 19:21
Ты - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
ФотоТы - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
9 сентября 2021 г. 18:11
Мастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
ФотоМастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
8 сентября 2021 г. 18:24
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
8 сентября 2021 г. 16:13
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект О репродуктивном здоровье
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект "О репродуктивном здоровье"
8 сентября 2021 г. 12:11
В Азербайджане в первый день вакцинации подростков привиты три человека
В Азербайджане в первый день вакцинации подростков привиты три человека
8 сентября 2021 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi