С терминала в Джейхане экспортировано более 75 млн тонн нефти

Компания Botas International Limited (BIL), которая эксплуатирует трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) на территории Турции, в этом году экспортировала 75,308 млн баррелей сырой нефти с терминала Джейхан.

Как сообщает Report, сырая нефть была загружена на 93 танкера и отправлена на мировые рынки.

До настоящего времени 4 178 танкеров были загружены 3,202 млрд баррелей нефти в порту Джейхан.

Отметим, что BIL занимается эксплуатацией BTC в Турции с 2001 года. Первый танкер с сырой нефтью BTC отгружен с Джейханского терминала 2 июня 2006 года.