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    С "Шахдениз" планируется дополнительно добыть 2 млрд кубометров газа в этом году

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ С месторождения "Шахдениз" планируется дополнительно добыть 2 млрд кубометров газа в этом году.

    Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

    "У нас есть договор о продаже дополнительных 2 млрд кубометров газа, которые будут добыты в этом году с "Шахдениз", - сказал региональный президент.

    По его словам, объемы экспорта будут ежегодно увеличиваться.

    Г.Джонс отметил, что первый газ для TANAP будет закачан в систему 30 июня 2018 года: "Во второй половине года добываемый с новой платформы "Шахдениз-2" газ будет закачан в систему". 

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