С "Шахдениз" добыто 176 млн баррелей конденсата

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Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ "С газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря до сих пор добыто свыше 89 млрд кубометров газа, 176 млн баррелей конденсата".

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент BP-Azerbaijan Бахтияр Асланбейли на проходящем в Баку III Международном форуме SOCAR "Каспий и Центральная Азия: торговля, логистика, нефтепереработка, нефтехимия".

Соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).