С сегодняшнего дня ввозимый в Азербайджан бензин АИ-92 освобожден от таможенной пошлины

С 1 февраля ввозимый в Азербайджан автомобильный бензин с октановым числом 92 освобождается от уплаты импортной таможенной пошлины.

С 1 февраля ввозимый в Азербайджан автомобильный бензин с октановым числом 92 освобождается от уплаты импортной таможенной пошлины.

Как передает Report, Кабинет министров внес изменение в постановление о "Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставках импортных таможенных пошлин и ставках экспортных таможенных пошлин".

Так, согласно подписанному премьер-министром Али Асадовым документу, ввозимый в Азербайджан автомобильный бензин с октановым числом 92 освобождается от уплаты импортной таможенной пошлины.

Для указанной марки бензина таможенная пошлина снижена с 15% до 0%.

Другим решением Кабинета министров ставка акциза на 1 тонну импортного автомобильного бензина марки АИ-92 снижена с 200 манатов до 1.