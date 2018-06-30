С сегодняшнего дня по TANAP начинается поставка первого коммерческого газа в Турцию

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Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ "С сегодняшнего дня по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) начинается поставка первого коммерческого газа в Турцию".

Как сообщает Report, об этом сообщил гендиректор ЗАО "Южный газовый коридор" Афган Исаев.

"Проекту Южный газовый коридор оказали материальную поддержку многие международные финансовые структуры и уже по проекту Трансанатолийского трубопровода (TANAP) завершены работы по Фазе-0, т.е. по поставке первого природного газа в Турцию. Сегодня, 30 июня, началась поставка в Турцию первого коммерческого газа. Работы, предусмотренные для поставки в ближайшем будущем природного газа в Европу через Турцию, продолжаются по графику", - сказал он.

А.Исаев отметил, что часть работ по проекту завершена:

"В рамках проекта на 100% выполнены работы по разработке второго этапа газоконденсатного месторождения "Шахдениз" (SD2), а также по доставке первого коммерческого газа посредством расширения Южно-Кавказского газопровода (SCPX). В то же время на 94.8% выполнены работы по строительству TANAP, на 74,6% - Трансадриатического трубопровода (ТАР). Строительные работы успешно продолжаются.

Общие капитальные расходы по проекту SD2 в настоящий момент оцениваются в 22,7 млрд долларов США (на конец мая 2018 года было потрачено 17,8 млрд долларов), по проекту SCPX – 4,5 млрд долларов (на конец мая 2018 года было потрачено 4,2 млрд долларов), по проекту TANAP – 8 млрд долларов (на конец мая 2018 года потрачено 5,5 млрд долларов) и по проекту ТАР – 4,5 млрд евро (на конец мая 2018 года было потрачено 3 млрд евро).

Проектные расходы, выпадающие на долю ЗАО "Южный газовый коридор" до 2020 года (включительно), составляют 11,4 млрд долларов. На конец мая 2018 года уже инвестировано 9,1 млрд долларов (примерно 80%)".

Напомним, что целью проекта "Южный газовый коридор" является осуществление проекта SD2, обеспечение экспорта добываемого при этом природного газа в Турцию и Южную Европу по расширяемому Южнокавказскому газопроводу и посредством новопостроенных TANAP и TAP.

ЗАО "Южный газовый коридор" был создан на основе распоряжения президента АР за номером 287 "О некоторых мерах, связанных со второй стадией эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" и другими проектами по созданию Южного газового коридора" от 25 февраля 2014 года, 51% акций принадлежит государству в лице министерства экономики, а 49% – SOCAR.