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С платформы ”Западный Азери" добыт миллиардный баррель нефти

С платформы ”Западный Азери" добыт миллиардный баррель нефти С платформы “Западный Азери” блока месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, добыт миллиардный баррель нефти.
Энергетика
22 декабря 2023 г. 14:36
С платформы ”Западный Азери добыт миллиардный баррель нефти

С платформы “Западный Азери” блока месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, добыт миллиардный баррель нефти.

Об этом Report сообщил оператор нефтяного месторождения АЧГ – компания BP-Azerbaijan.

Отмечено, что ”Западный Азери" является одной из семи нефтедобывающих платформ месторождения АЧГ. Она внесла значительный вклад в общую добычу в объеме 4,3 млрд баррелей нефти на АЧГ с ноября 1997 года.

По словам вице-президента BP по добыче в Азербайджане, Грузии и Турции Эльхана Мамедова, первой платформой, на которой в июле 2021 года добыча перевалила отметку в миллиард баррелей, стала “Центральный Азери”: “Мы надеемся, что наши грандиозные успехи продолжатся”.

Отметим, что первая нефть с платформы Западный Азери " была получена в декабре 2005 года. В настоящее время на платформе работает около 200 человек, большинство из которых, в том числе оба начальника платформы, являются гражданами Азербайджана. В настоящее время суточная добыча с платформы” Западный Азери " составляет 85 000 баррелей.

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Версия на английском языке ФотоTotal production from West Azeri platform reaches 1 million barrels
Версия на азербайджанском языке Фото“Qərbi Azəri” platformasından 1 milyard barel neft hasil edilib

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