S&P: В глобальный энергопереход в 2023 году вложено полтриллиона долларов

В 2023 году в энергетический переход в мире было инвестировано более 500 млрд долларов США.

В 2023 году в энергетический переход в мире было инвестировано более 500 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом говорится в отчете международного агентства S&P Global Commodity Insights.

"Но цифры не отражают всего эффекта этого исторического ускорения активности. Фонды частного капитала с августа 2022 года собрали около 200 млрд долларов США для новых фондов и уже инвестировали примерно половину этой суммы, большую часть в производство возобновляемой энергии и в активы, которые часто считаются находящимися на ранней стадии или в новых технологиях. Это потенциально может изменить то, что мы традиционно считаем профилем собственности предприятий энергосектора", - считают аналитики агентства.

Учитывая, что за последние 18 месяцев было инвестировано более полутриллиона долларов, а также значительно больше объявленных инвестиций, которые по-прежнему пополняют капитал сектора, финансирование энергетического перехода резко изменилось по масштабу и скорости, даже несмотря на то, что цепочки поставок, разрешения и регулирующие органы изо всех сил пытаются не отставать с растущей очередью как финансируемых, так и планируемых проектов, отмечает S&P.

По мнению авторов отчета, приток капитала приводит к тому, что некоторые области развиваются быстрее, чем другие. Развертывание и производство аккумуляторов резко ускоряются, в то время как такие области, как улавливание и хранение углерода, все еще отстают в относительном отношении.

Анализ данных транзакций, проведенный S&P Global Commodity Insights, показал, что 82% инвестиций частного капитала в энергопереход приходилось на электрификацию и связанное с ней внедрение возобновляемых источников энергии в период с августа 2022 по август 2023 года, тогда как только 18% приходилось на технологии декарбонизации для тяжелой промышленности. Эти различные уровни инвестиций могут привести к другим последствиям, привести к волатильности цен и препятствовать определенным траекториям, вытесняя устоявшиеся бизнес-модели.

Согласно последнему прогнозу S&P Global, ежегодный глобальный разрыв в инвестициях в возобновляемую энергетику может достигать 700 млрд долларов США. Поскольку 8 долларов из каждых 10 долларов текущих инвестиций в возобновляемую энергетику идут на проекты в развитых странах плюс Китай, большая часть населения мира остается позади, даже несмотря на то, что страны Глобального Севера (США, Канада, развитые страны Европы и Восточная Азия) ускоряют инвестиции как в частный, так и в государственный сектор.