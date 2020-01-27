S&P: Рост экспорта газа в ближайшие четыре-пять лет окажет положительное влияние на экономику Азербайджана

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает, что темпы экономического роста будут составлять в среднем менее 2,5% до конца 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на сообщение агентства, рост экономики будет поддерживаться восстановлением уровня потребления на фоне недавно принятых фискальных мер и некоторым улучшением ожиданий бизнеса после начала добычи газа в рамках крупного проекта «Шах Дениз-2», который был запущен в июле 2018 года, в результате чего начались поставки азербайджанского газа в Турцию: "Мы ожидаем, что в ближайшие четыре-пять лет объемы экспорта газа будут постепенно расти по мере введения в эксплуатацию всех мощностей, что окажет положительное влияние на экономический рост".

Касаясь долгосрочной перспективы агентство отмечает, что сохраняется неопределенность в отношении добычи на крупнейшем месторождении Азербайджана — «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ): "Мы ожидаем, что объемы нефтедобычи в Азербайджане сократятся примерно на 3% — до 733 тысяч баррелей в сутки в 2020 году, однако стабилизируются на уровне 771 тысячи баррелей в сутки в рамках нашего горизонта прогнозирования, поскольку добыча на месторождениях «Шах Дениз-2» и «Апшерон», вероятно, будет компенсировать сокращение добычи на месторождении АЧГ".

Согласно прогнозам, в 2020 году реальный рост ВВП Азербайджана составит 1,7%, в 2021 году – 3,2%, а в 2022 и 2023 годах – по 2,2% в год.

При этом номинальный объем ВВП в 2020 году составит 78 млрд манатов (46 млрд долларов), в 2021 году - 79 млрд манатов (свыше 46 млрд долларов), в 2022 году - 82 млрд манатов (48 млрд. долларов), в 2023 году - 85 млрд манатов (50 млрд долларов). ВВП, приходящийся на душу населения в 2020 и 2021 годах, прогнозируется на уровне 4,6 тысячи долларов, в 2022 году - 4,7 тысячи долларов, а в 2023 году - 4,9 тысячи долларов.

По ожиданиям S&P в 2020 году инвестиции в экономику Азербайджана составят 19,6% ВВП, в 2021 году – 18,7% ВВП, в 2022 году – 18,4% ВВП, в 2023 году – 18,2% ВВП.

Рост экспорта в реальном выражении в 2020 году составит 0,3%, 2021 году - 3,8%, 2022 году - 2,6%, а в 2023 году - 1,5%.



