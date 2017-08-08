S&P: Строительство TAP повлияет на рост экономики Албании

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Участие в крупных энергетических проектах, в частности, строительстве Трансадриатического трубопровода (TAP) существенно повлияет на экономическое развитие страны в 2017 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете по Албании Международного рейтингового агентства Standard&Poors.

S&P считает, что фискальная консолидация повлияет на снижение долга страны.

Отметим, что агентство определило рейтинг Албании на уровне "B +" с прогнозом "стабильный".

Отметим, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Консорциум "Шахдениз" 28 июня 2013 года официально объявил о выборе трубопровода TAP. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (-820 м).

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в начале 2020 года.

BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.