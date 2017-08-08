S&P: Санкции США могут привести к проблемам с газом в Европе

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Новые санкции, введенные США в отношении России, могут усилить неопределенность на газовом рынке Европы. Как сообщает Report со ссылкой на Interfax, так считает международное рейтинговое агентство Standard & Poors.

Как отмечается в аналитической записке S&P, эти санкции могут повлиять на планы строительства новых газопроводов, а в самом худшем случае - к отмене этих проектов. Как следствие, это приведет к росту цен на газ для Европы. Кроме того, по данным S&P, санкции могут привести к перебоям в поставках топлива из России. Агентство отмечает, что для США экспорт газа в Европу будет прибыльным, если цены вырастут на 30%.

Отметим, что 2 августа президент США Дональд Трамп подписал законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР. Согласно документу, Вашингтон по-прежнему выступает против строительства газопровода "Северный поток-2", так как он "оказывает вредное воздействие на энергетическую безопасность Европейского союза, развитие газового рынка в Центральной и Восточной Европе и реформы Украины в сфере энергетики".