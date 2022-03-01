S&P: Российско-украинский конфликт остается самым большим риском для цен на нефть и газ

Международное рейтинговое агентство Standard Poor`s Global Ratings повысило цены на нефть марки Brent с 75 до 85 долларов США, марки WTI (West Texas Intermediate) - 70 до 80 долларов США в 2022 году.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s Global Ratings повысило прогноз цен на нефть марки Brent с 75 до 85 долларов США, марки WTI (West Texas Intermediate) - 70 до 80 долларов США в 2022 году.

Как передает Report со ссылкой на S&P, прогноз цен на нефть марки Brent на 2023 году пересмотрен с 65 до 70 долларов США, марки WTI - с 60 до 65 долларов США. На 2024 год цены на нефть обеих марок остались без изменений - на уровне 55 и 50 долларов США соответственно.

Рейтинговое агентство напомнило, что цены на сырую нефть подскочили после того, как утром 24 февраля стало известно, что Россия вторглась в Украину, а Brent и WTI преодолели отметку в 100 долларов США за баррель в течение дня, достигнув самого высокого уровня с 2014 года. Рынок успокоился после комментарий президента США Байдена и других мировых лидеров о том, что новый раунд санкций, наложенных на Россию, не будет распространяться на экспорт нефти и газа.

"На наш взгляд, российско-украинский конфликт остается самым большим риском для цен на нефть и газ, мы полагаем, что глобальные фундаментальные показатели спроса и предложения укрепились в последние месяцы и в любом случае будут поддерживать более высокие цены в краткосрочной перспективе. Однако перебои в экспорте российской нефти и газа, связанные с конфликтом, будь то из-за санкций, кибератак на инфраструктуру или удержания Россией объемов, могут привести к дальнейшему скачку цен, и мы ожидаем значительной краткосрочной волатильности цен по мере развития конфликта", - отмечает S&P.

По мере развития российско-украинской ситуации S&P будет продолжать оценивать влияние на прогнозы цен на сырьевые товары и кредитные рейтинги компаний нефтегазового сектора: "До сих пор мировые лидеры ясно давали понять, что хотят избежать санкций в отношении российского экспорта нефти и газа, учитывая сопутствующий ущерб, который это нанесет экономике за пределами России, особенно в странах ЕС, которые в значительной степени зависят от российских поставок как нефти, так и газа. ЕС импортирует около 25% своей нефти и более 40% своего газа из России. Удаление объемов российской нефти и газа с рынка, вероятно, приведет к резкому росту цен на энергоносители, усугубит и без того высокую инфляцию и замедлит экономический рост во всем мире, что нанесет ущерб многим странам за пределами России. Хотя увеличение экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в Европу из США в последние годы ослабило влияние России на европейские газовые рынки, потребуются годы, чтобы построить новую инфраструктуру, чтобы компенсировать зависимость от российского газа".

S&P напомнило, что правительства по всему миру, в том числе в США, ЕС, Великобритании, Японии и Австралии, объявили о широкомасштабных санкциях против России, которые нацелены на ее крупнейшие банки, государственные предприятия и высокопоставленных лиц, включая олигархов и совсем недавно Владимира Путина: "Многие также заблокировали экспорт технологий и других товаров в Россию, а совсем недавно запретили доступ России к международной платежной системе SWIFT. Германия приостановила сертификацию газопровода «Северный поток — 2», в отношении которого США также ввели санкции, хотя мы не ожидаем, что это повлияет на импорт газа в ближайшей перспективе".

По данным Управления энергетической информации (EIA), Россия была третьим по величине производителем нефти в мире и вторым по величине производителем природного газа в 2020 году, что обеспечило ей огромное влияние на мировые энергетические рынки. Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что его члены, включая США, имеют возможность координировать высвобождение объемов нефти из стратегических запасов нефти (SPR), чтобы обеспечить некоторое снижение цен. По данным МЭА, на конец 2021 года страны-члены располагали около 4,16 млрд баррелей запасов нефти, в том числе 1,5 млрд баррелей, обозначенных как аварийные резервы.

Кроме того, президент Байден повторил свой призыв к производителям нефти и газа в США увеличить поставки на рынок, а не пытаться просто извлечь выгоду из более высоких цен. Давление также усиливается на такие страны, как Саудовская Аравия, чтобы они вывели на рынок дополнительные объемы, учитывая их свободные мощности и способность относительно быстро наращивать производство. Однако Саудовская Аравия, наряду с остальными членами ОПЕК, в последние годы тесно сотрудничала с Россией, чтобы координировать взвешенное возвращение объемов на рынок, отношения, которые, по мнению аналитиков S&P, могут усложнить ее способность легко нарушать существующие соглашения о квотах с Россией.

Наконец, разрешение переговоров по иранской ядерной сделке, которые, как сообщили обе стороны, продвигаются к достижению соглашения, может принести на рынок до 1,5 млн баррелей в сутки дополнительных экспортных баррелей к концу 2022 года, сообщает агентство.

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