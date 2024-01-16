S&P: Растущие угрозы безопасности в районе Красного моря могут сказаться и на поставках Azeri Light

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи и крупные местные нефтеперерабатывающие заводы ожидают, что напряженность вокруг Ормузского пролива и деятельность боевиков-хуситов вряд ли помешают импорту сырой нефти в страну с Ближнего Вос

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи и крупные местные нефтеперерабатывающие заводы ожидают, что напряженность вокруг Ормузского пролива и деятельность боевиков-хуситов вряд ли помешают импорту сырой нефти в страну с Ближнего Востока, но некоторые партии казахстанской сырой нефти CPC Blend могут столкнуться с задержками в прибытии, поскольку они следуют по более длинному маршруту к мысу Доброй Надежды.

Об этом сообщает Report со ссылкой на международное рейтинговое агентство S&P Global Commodity Insights.

"Поставки казахстанской легкой сладкой смеси CPC находятся под угрозой из-за растущих угроз безопасности в районе Красного моря. Нефть CPC Blend сначала доставляется с производственных мощностей в российский черноморский порт Новороссийск по трубопроводу Тенгиз-Черное море, а затем через Суэцкий канал попадает в южнокорейские порты", - отмечает S&P.

По словам источников на нефтеперерабатывающем заводе, непосредственно знакомых с ситуацией, грузы сырой нефти CPC Blend для Южной Кореи обогнули Суэцкий канал и направились по более длинному маршруту к мысу Доброй Надежды.

Зависимость азиатских нефтеперерабатывающих заводов от морского маршрута Красного моря в общем импорте сырой нефти незначительна. Почти все грузы сырой нефти из США, Латинской Америки и Западной Африки обычно направляются на Дальний Восток через южную оконечность Южной Африки.

Однако небольшие объемы ливийской нефти El Sharara, смеси Mesla и конденсата Mellitah, а также алжирской смеси Saharan Blend, казахстанской смеси CPC и азербайджанской нефти Azeri Light доставляются в танкерах Suezmaxes или меньших танкерах, которые проходят через Суэцкий канал и маршрут Красного моря, прежде чем достичь дальневосточное направление.

Южная Корея регулярно импортирует около 2-5 млн баррелей нефти CPC Blend в месяц, но нефтеперерабатывающие заводы заявили, что сократят закупки легкой малосернистой нефти, поскольку стоимость доставки резко возрастает, в то время как в первую очередь ожидаются задержки поставок до двух недель. Закуплены грузы с погрузкой на четверть, сообщили источники в управлении НПЗ и сырьевой компании.

Между тем нефтеперерабатывающие компании отметили, что логистические риски и более высокие затраты на транспортировку нефти CPC Blend вряд ли нанесут ущерб их ежемесячным планам закупок сырья, поскольку существует множество альтернативных вариантов поставок.

"Суэцкий канал и Красное море никогда не были важным маршрутом торговли нефтью для Южной Кореи", — сказал менеджер по запасам высокосернистой нефти и конденсата на нефтеперерабатывающем заводе в Ульсане.

Южной Корее не обязательно зависеть от поставок из Северной Африки и Средиземноморья, поскольку в США предлагается много легкой малосернистой нефти, заявили менеджеры по сырью на двух нефтеперерабатывающих заводах.

Поставки американской нефти в декабре, в основном легких сортов нефти, включая WTI Midland, выросли на 18,9% в годовом исчислении до 15,7 млн ​​баррелей, показали таможенные данные, что стало самым большим объемом с 15,09 млн баррелей, полученных в январе 2022 года.

В общей сложности четвертый по величине импортер нефти в мире получил в прошлом месяце 88,22 млн баррелей, или 2,85 млн баррелей в сутки сырой нефти.

За весь 2023 год Южная Корея импортировала 1 млрд 004,1 млн баррелей сырой нефти, что на 2,6% меньше с 1 млрд 031,28 млн баррелей импортировано в 2022 году, свидетельствуют таможенные данные.