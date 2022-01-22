S&P прогнозирует среднесрочный рост экономики Азербайджана на уровне 1,3%

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2022 году на уровне 2,7% после сильного восстановления на 5,6% в 2021 году.

Как передает Report на сообщение агентства, среднегодовой рост экономики страны прогнозируется на уровне 1,3% в 2023–2025 годах.

"Среднесрочные перспективы экономического роста слабее, поскольку добыча нефти сокращается из-за старения нефтяных месторождений, а рост экспорта газа, скорее всего, лишь частично компенсирует эту тенденцию",- говорится в сообщении.