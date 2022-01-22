S&P прогнозирует среднесрочный рост экономики Азербайджана на уровне 1,3%

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2022 году на уровне 2,7% после сильного восстановления на 5,6% в 2021 году.
Как передает Report на сообщение агентства, среднегодовой рост экономики страны прогнозируется на уровне 1,3% в 2023–2025 годах.
"Среднесрочные перспективы экономического роста слабее, поскольку добыча нефти сокращается из-за старения нефтяных месторождений, а рост экспорта газа, скорее всего, лишь частично компенсирует эту тенденцию",- говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, экономика Азербайджана в значительной степени зависит от углеводородного сектора, который в настоящее время получает выгоду от благоприятных мировых цен на нефть. Нефть и газ составляют почти 90% экспорта и составляют 50% ВВП Азербайджана.
Средняя цена на нефть марки Brent в 2021 году составила 71 доллар США за баррель (по сравнению с 43 долларами США за баррель в 2020 году). S&P прогнозирует, что в 2022 году она будет составлять в среднем 75 долларов США за баррель , 65 долларов США в 2023 году и 55 долларов США в 2024–2025 годах.
"Параллельно с этим группа стран ОПЕК+ (членом которой является Азербайджан) договорилась в июле 2021 года ежемесячно увеличивать добычу дополнительно на 400 тысяч баррелей в сутки, из которых Азербайджан может производить около 7 тысяч баррелей в сутки.
На наш взгляд, нынешняя ситуация пойдет на пользу экономическим, фискальным и платежным показателям Азербайджана. Однако долгосрочные перспективы выглядят менее благоприятными. Азербайджан является одним из старейших производителей нефти в мире, где промышленное производство нефти началось в 19 веке. Существующие нефтяные месторождения стареют и демонстрируют продолжающееся снижение добычи. Например, в период с 2010 по 2021 год добыча нефти упала почти на 30% с более чем 1 миллиона баррелей в сутки до примерно 0,74 миллиона баррелей в сутки", - отмечает агентство.