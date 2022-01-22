О нас
Report Georgia
Аудио новости

S&P прогнозирует среднесрочный рост экономики Азербайджана на уровне 1,3%

S&P прогнозирует среднесрочный рост экономики Азербайджана на уровне 1,3% Международное рейтинговое агентство SP Global Ratings прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2022 году на уровне 2,7% после сильного восстановления на 5,6% в 2021 году.
Энергетика
22 января 2022 г. 09:52
S&P прогнозирует среднесрочный рост экономики Азербайджана на уровне 1,3%

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2022 году на уровне 2,7% после сильного восстановления на 5,6% в 2021 году.

Как передает Report на сообщение агентства, среднегодовой рост экономики страны прогнозируется на уровне 1,3% в 2023–2025 годах.

"Среднесрочные перспективы экономического роста слабее, поскольку добыча нефти сокращается из-за старения нефтяных месторождений, а рост экспорта газа, скорее всего, лишь частично компенсирует эту тенденцию",- говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, экономика Азербайджана в значительной степени зависит от углеводородного сектора, который в настоящее время получает выгоду от благоприятных мировых цен на нефть. Нефть и газ составляют почти 90% экспорта и составляют 50% ВВП Азербайджана.

Средняя цена на нефть марки Brent в 2021 году составила 71 доллар США за баррель (по сравнению с 43 долларами США за баррель в 2020 году). S&P прогнозирует, что в 2022 году она будет составлять в среднем 75 долларов США за баррель , 65 долларов США в 2023 году и 55 долларов США в 2024–2025 годах.

"Параллельно с этим группа стран ОПЕК+ (членом которой является Азербайджан) договорилась в июле 2021 года ежемесячно увеличивать добычу дополнительно на 400 тысяч баррелей в сутки, из которых Азербайджан может производить около 7 тысяч баррелей в сутки.

На наш взгляд, нынешняя ситуация пойдет на пользу экономическим, фискальным и платежным показателям Азербайджана. Однако долгосрочные перспективы выглядят менее благоприятными. Азербайджан является одним из старейших производителей нефти в мире, где промышленное производство нефти началось в 19 веке. Существующие нефтяные месторождения стареют и демонстрируют продолжающееся снижение добычи. Например, в период с 2010 по 2021 год добыча нефти упала почти на 30% с более чем 1 миллиона баррелей в сутки до примерно 0,74 миллиона баррелей в сутки", - отмечает агентство.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке S&P Azərbaycan iqtisadiyyatında ortamüddətli perspektivdə 1,3 % artım proqnozlaşdırır

Самое читаемое

Первый канал России называет Баку восточным Парижем
Видео"Первый канал" России называет Баку восточным Парижем
16 января 2022 г. 14:36
Объявлены расписание и цены на автобусные поездки из Баку в Шушу и Агдам
Объявлены расписание и цены на автобусные поездки из Баку в Шушу и Агдам
18 января 2022 г. 11:34
Гендиректор Института истории: Рамиз Мехтиев занимается интригами на бытовом уровне
Гендиректор Института истории: Рамиз Мехтиев занимается интригами на бытовом уровне
20 января 2022 г. 12:21
Создан сайт по организации поездок в Карабах
Создан сайт по организации поездок в Карабах
18 января 2022 г. 11:13
Открываются автобусные маршруты в освобожденные районы Азербайджана
Открываются автобусные маршруты в освобожденные районы Азербайджана
17 января 2022 г. 13:08
В январе участники Отечественной войны получат статус ветеранов и пенсию
В январе участники Отечественной войны получат статус ветеранов и пенсию
15 января 2022 г. 16:40
Профессор Парвана Гаджиева: Пока «таблеток долгожителей» нет, но результат не за горами
Профессор Парвана Гаджиева: Пока «таблеток долгожителей» нет, но результат не за горами
15 января 2022 г. 15:05
На юге Ирана произошло два землетрясения
На юге Ирана произошло два землетрясения
16 января 2022 г. 11:30
Кто выйдет победителем в противоборстве между Россией и Украиной?
Кто выйдет победителем в противоборстве между Россией и Украиной?
17 января 2022 г. 17:14
Гендиректор Института истории НАНА намерен подать в отставку
Гендиректор Института истории НАНА намерен подать в отставку
20 января 2022 г. 12:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi