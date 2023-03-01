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S&P повысило рейтинг собственной кредитоспособности SOCAR

S&P повысило рейтинг собственной кредитоспособности SOCAR Международное рейтинговое агентство SP Global Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги эмитента и рейтинги выпуска Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и ее приоритетного обеспеченного долга на уровне "BB-", а также повысил ре
Энергетика
1 марта 2023 г. 13:20
S&P повысило рейтинг собственной кредитоспособности SOCAR

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги эмитента и рейтинги выпуска Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и ее приоритетного обеспеченного долга на уровне "BB-", а также повысил рейтинг самостоятельной кредитоспособности (SACP) с "b-" до "b" .

Как передает Report со ссылкой на S&P, прогноз по рейтингам "стабильный" отражает ожидания того, что ликвидность SOCAR останется управляемой, а готовность правительства оказывать экстренную и постоянную поддержку сохранится.

"Это также отражает наше ожидание того, что не будет серьезных задержек, перерасхода средств или операционных проблем в проектах капвложений компании и основных операциях, а также никаких серьезных изменений в очень прочных связях SOCAR с правительством", - говорится в сообщении.

Как отмечает S&P, SOCAR получает выгоду от повышенных в настоящее время цен на сырьевые товары, что увеличит ее прибыль и денежный поток в 2022-2024 годах и улучшит показатели: "После относительно слабого 2020 года из-за низких цен на нефть и газ прибыль Госнефтекомпании существенно улучшилась благодаря гораздо более благоприятной рыночной конъюнктуре.

SOCAR продемонстрировала существенный рост доходов и денежных потоков, и мы прогнозируем рекордную консолидированную EBITDA на уровне около 10 млрд манатов на 2022 год по сравнению с 7,8 млрд манатов в 2021 году и всего 4,3 млрд манатов в 2020 году".

Агентство считает, что потенциал повышения рейтинга может быть связан с повышением суверенного рейтинга: "По нашему мнению, положительное рейтинговое действие маловероятно в ближайшие один-два года, учитывая большой долг компании и уже существенное повышение нашего рейтинга в связи с государственной поддержкой. После этого положительное рейтинговое действие может быть поддержано улучшением SACP SOCAR как минимум до "bb-" в отношении менее агрессивной и более предсказуемой финансовой политики, а также улучшением методов управления и корпоративного управления, включая раскрытие информации и отчетность".

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Версия на азербайджанском языке S&P agentliyi SOCAR-ın müstəqil kredit qabiliyyəti reytinqini yüksəldib
Версия на английском языке S&P upgrades SOCAR’s stand-alone credit profile rating

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