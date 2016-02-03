S&P понизило рейтинги ведущих энергокомпаний США

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитные рейтинги ведущих американских энергетических компаний на фоне низких мировых цен на нефть, сообщает Report.

Так, рейтинги компании Chevron были ухудшены впервые за 30 лет - до "AA-" с "AA", рейтинги Hess понижены - до "BBB-" с "BBB", прогноз в обоих случаях - "стабильный".

Оценки кредитоспособности Exxon Mobil Corp, ConocoPhillips и Anadarko Petroleum поставлены на пересмотр с "негативным" прогнозом. Таким образом, Exxon может лишиться редкого для корпораций рейтинга "AAA" - самого высокого в существующей шкале. Крупнейшая нефтяная компания США удерживает максимально возможный рейтинг с 1930 года.

Пересмотр будет завершен в течение 90 дней.

Ранее на этой неделе S&P снизило рейтинг Shell с "AA-" до "A+, а также BP, Eni, Repsol, Statoil, Total (все получили "негативный" прогноз).