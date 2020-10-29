S&P подтвердил долгосрочный рейтинг SOCAR

Военные действия в Нагорном Карабахе не предусматривают какой-либо прямой угрозы безопасности сотрудников компании или нарушений операционной деятельности SOCAR на внутреннем рынке либо экспорта

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на уровне «ВВ-».

Как передает Report со ссылкой на рейтинговое действие S&P, прогноз по рейтингам SOCAR пересмотрен в соответствии с суверенным рейтингом Азербайджана со «стабильного» на «негативный».

«Мы по-прежнему рассматриваем SOCAR как один из основных активов правительства в ключевой для экономики страны нефтегазовой отрасли. Компания полностью принадлежит правительству, которое принимает активное участие в определении стратегии компании и принятии решений, а также неоднократно обеспечивало ей значительные вливания капитала и выделяло заемные средства для финансирования капитальных расходов. Вместе с тем лишь около 10% долга компании гарантировано правительством», - говорится в сообщении.

Как отмечает S&P, базовый сценарий агентства предполагает ограниченное влияние ситуации в связи с нагорно-карабахским конфликтом на бизнес-позицию или ликвидность SOCAR: «В настоящее время наш базовый сценарий не предусматривает какой-либо прямой угрозы безопасности сотрудников компании или нарушений операционной деятельности SOCAR на внутреннем рынке либо экспорта, ущерба в отношении производственных активов или ухудшения показателей ликвидности, поскольку такого рода сценарии труднопредсказуемы. Насколько мы понимаем, основные нефтегазовые активы SOCAR расположены довольно далеко от зоны конфликта и только экспортные трубопроводы проходят примерно в 30-40 км от Нагорного Карабаха.

Власти Азербайджана заявили о попытке ракетного удара по территории, расположенной неподалеку от экспортных трубопроводов Баку—Тбилиси—Джейхан и Южного газового коридора (ЮГК), предотвращенной вооруженными силами Азербайджана. Мы отмечаем, что акционерами и операторами крупнейших нефтегазовых проектов в Азербайджане (месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и Шах-Дениз) являются крупнейшие международные нефтяные компании, в то время как SOCAR принадлежат доли в капитале эти проектов — 25% и 10% соответственно плюс 49%-ная доля в Южном газовом коридоре, которому принадлежит 6,67% в месторождении «Шах Дениз». На данный момент операционная деятельность SOCAR внутри страны, экспорт и капитальные расходы осуществляются на бесперебойной основе, а любые расходы, связанные с безопасностью, несет правительство».

По мнению аналитиков S&P, руководство SOCAR не ожидает каких-либо изменений в отношении запланированного запуска Трансадриатического газопровода (ТАP) в ноябре 2020 г., что позволит поставлять на экспорт до 10 млрд куб. м. газа с азербайджанского месторождения «Шах Дениз» через ЮГК на юг Европы: «Кроме того, насколько мы понимаем, несмотря на боевые действия в Нагорном Карабахе, SOCAR сохраняет доступ к долговому финансированию со стороны азербайджанских и международных банков, а средства компании, размещенные на счетах национальных банков, по-прежнему доступны».

Как отмечается в сообщении, несмотря на резкое падение цен на нефть и газ во втором квартале 2020 года, снижение EBITDA SOCAR в первом полугодии 2020 года было относительно контролируемым (2 млрд 138 млн манатов, или около 1,3 млрд долларов США, в I полугодии 2020 года в сравнении с 2 млрд 571 млн манатов в аналогичном периоде 2019 года).

«Компания отразила в отчетности чрезвычайно высокий отток оборотного капитала (676 млн манатов по МСФО) и значительные капитальные расходы (1 млрд 788 млн манатов). Это обусловило значительную отрицательную величину свободного денежного потока от операционной деятельности (free operating cash flow- FOCF) (-847 млн манатов), которая не была компенсирована в полном объеме вливаниями со стороны государства, составившими 373 млн манатов. Принимая во внимание допущения S&P Global Ratings относительно цены на нефть марки Brent на уровне 40 долларов США/баррель до конца 2020 года, 50 долларов США/баррель в 2021-2022 гг. и 55 долларов США/баррель в последующий период и при условии, что SOCAR будет соблюдать обязательства Азербайджана по сокращению нефтедобычи в рамках соглашения стран ОПЕК+, мы ожидаем, что EBITDA SOCAR снизится примерно до 4 млрд манатов в 2020 году и постепенно восстановится до 4,2-4,7 млрд манатов в 2021-2022 гг. (в сравнении с 4,8 млрд манатов в 2019 году). Мы прогнозируем лишь ограниченный рост прибыли от ожидаемого в конце 2020 года ввода в эксплуатацию Трансадриатического газопровода (ТАP) для транспортировки газа в Европу, что позволит экспортировать до 10 млрд куб. м газа в страны Южной Европы. Это связано с тем, что SOCAR является миноритарным акционером в стоимостной цепочке проекта, наращивание объемов будет идти лишь постепенно, а бóльшая часть прибыли от экспорта нефти и газа будет поступать правительству (через Государственный нефтяной фонд Азербайджана и долю в ЮГК)», - отмечают аналитики агентства.

По их мнению, в рамках базового сценария показатели ликвидности SOCAR останутся управляемыми, его операции на внутреннем рынке и экспорт будут осуществляться без перебоев, скорректированное S&P Global Ratings отношение «FFO / долг» будет составлять около 9-12% в 2020-2022 гг., а готовность и способность правительства предоставлять экстраординарную и текущую поддержку компании останется значительной.

Отметим, что в рамках пересмотра рейтингов компаний мирового нефтегазового сектора, вызванного падением цен на нефть, S&P Global Ratings также пересмотрело прогноз по рейтингам ПАО «Газпром» ("ВВВ/«ВВВ»-"), АО НК «КазМунайГаз» ("BB") и ТОО «Тенгизшевройл» ("BBB") со "стабильного" на "негативный". Аналитики агентства считают, что способность нефтегазовых компаний восстановить достаточный запас в рамках финансовых показателей будет зависеть от ситуации на рынках нефти и газа, а также от способности и готовности их эффективно и своевременно ограничивать увеличение долговой нагрузки путем сокращения капитальных расходов или продажи активов.

Стоило бы отметить, что международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service еще в апреле 2020 года изменило прогноз рейтингов нефтяных компаний - британской BP ( "А1"), британо-голландской Royal Dutch Shell ("Аа2"), норвежской Equinor ( "Аа2") и французской Total ("Aa3/P-1") на "негативный" со "стабильного".

Как видно, изменение прогноза рейтингов на мировом нефтегазовом рынке на "негативный" отражает существенное влияние, которое обрушившиеся цены на нефть и газ окажут на финансовый профиль компаний в 2020 году. По мнению рейтинговых компаний, нормализация цен на нефть и газ поддержат восстановление показателей кредитоспособности компаний в 2021-2022 гг.

Таким образом, быстрое и расширяющееся распространение коронавируса, ухудшение перспектив мировой экономики, падение цен на нефть и другие активы создают серьезный и обширный кредитный шок во многих секторах, регионах и рынках. Совокупное влияние этих событий беспрецедентно. Нефтегазовый сектор стал одним из секторов, пострадавших наиболее значительно, учитывая его чувствительность к потребительскому спросу и настроениям.