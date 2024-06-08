S&P огласило прогнозы по нефтегазодобыче в Азербайджане до 2027 года и перспективные проекты

Добыча нефти в Азербайджане останется на уровне в среднем 0,65 млн баррелей в сутки до 2027 года.
Как передает Report, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings по подтверждению суверенных кредитных рейтингов Азербайджана.
"В последние годы добыча имеет устойчивую тенденцию к снижению, поскольку ключевые нефтяные месторождения, такие как Азери-Чираг-Гюнешли, продолжают стареть, и добыча снизилась до 0,65 млн баррелей в сутки. В результате Азербайджан постоянно добывает добычу ниже квот, выделенных ему ОПЕК+. Мы ожидаем некоторой стабилизации в ближайшие несколько лет, поскольку продолжающийся спад на некоторых месторождениях будет компенсирован небольшим увеличением мощностей на других. Однако в долгосрочной перспективе производство, вероятно, продолжит падать", - отмечают аналитики S&P.
Согласно отчету, добыча газа стабилизируется на уровне около 35–36 млрд кубометров в год. "Добыча газа в Азербайджане существенно выросла с 2018 года, когда началась добыча на ключевом газовом месторождении "Шахдениз-2" (добыча примерно 16 млрд кубометров на плато), эксплуатируемом BP. Два связанных трубопровода — Трансанатолийский газопровод и Трансадриатический газопровод, по которым газ в Турцию и Европу соответственно, были введены в эксплуатацию в 2019 и 2020 годах. В июле 2023 года также началась добыча на газоконденсатном месторождении "Абшерон" (около 1,5 млрд кубометров), эксплуатируемое совместно французской TotalEnergies и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR). Учитывая, что большая часть наращивания добычи уже произошла, по нашим оценкам, Азербайджан приближается к пику добычи газа, который будет сохраняться в течение нескольких лет", - считает S&P.
Как отмечают аналитики агентства, есть несколько проектов, которые могут еще больше расширить добычу газа в долгосрочной перспективе, за пределами прогнозного горизонта. К ним относятся очередной этап разработки месторождения "Абшерон" (увеличение добычи с 1,5 млрд кубометров в год до 5 млрд кубометров) и разработка газа в глубокозалегающих пластах (deep-gas) "Азери-Чираг-Гюнешли", изучение возможности добычи глубокозалегающего газа с АЧГ.
"Мы также отмечаем, что ключевой экспортный Южно-Кавказский трубопровод работает практически на полную мощность, поэтому любой дополнительный чистый экспорт газа, в том числе в Европу, потребует дальнейшего расширения трубопроводной инфраструктуры. Такое расширение, в свою очередь, потребует достижения соглашений между Азербайджаном и ключевыми европейскими покупателями его газа о долгосрочных объемах поставок и ценах на него", - считает S&P.