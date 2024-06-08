S&P огласило прогнозы по нефтегазодобыче в Азербайджане до 2027 года и перспективные проекты

Добыча нефти в Азербайджане останется на уровне в среднем 0,65 млн баррелей в сутки до 2027 года.

Как передает Report, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings по подтверждению суверенных кредитных рейтингов Азербайджана.

"В последние годы добыча имеет устойчивую тенденцию к снижению, поскольку ключевые нефтяные месторождения, такие как Азери-Чираг-Гюнешли, продолжают стареть, и добыча снизилась до 0,65 млн баррелей в сутки. В результате Азербайджан постоянно добывает добычу ниже квот, выделенных ему ОПЕК+. Мы ожидаем некоторой стабилизации в ближайшие несколько лет, поскольку продолжающийся спад на некоторых месторождениях будет компенсирован небольшим увеличением мощностей на других. Однако в долгосрочной перспективе производство, вероятно, продолжит падать", - отмечают аналитики S&P.

Согласно отчету, добыча газа стабилизируется на уровне около 35–36 млрд кубометров в год. "Добыча газа в Азербайджане существенно выросла с 2018 года, когда началась добыча на ключевом газовом месторождении "Шахдениз-2" (добыча примерно 16 млрд кубометров на плато), эксплуатируемом BP. Два связанных трубопровода — Трансанатолийский газопровод и Трансадриатический газопровод, по которым газ в Турцию и Европу соответственно, были введены в эксплуатацию в 2019 и 2020 годах. В июле 2023 года также началась добыча на газоконденсатном месторождении "Абшерон" (около 1,5 млрд кубометров), эксплуатируемое совместно французской TotalEnergies и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR). Учитывая, что большая часть наращивания добычи уже произошла, по нашим оценкам, Азербайджан приближается к пику добычи газа, который будет сохраняться в течение нескольких лет", - считает S&P.