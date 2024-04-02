S&P огласило прогнозы цен на нефть на 2024-2025 годы

Цена на нефть марки Platts Dated Brent в 2024 году в среднем составит 85 долларов США за баррель в 2024 году, а в 2025 году снизится до около 79 долларов США за баррель.

Цена на нефть марки Platts Dated Brent в 2024 году в среднем составит 85 долларов США за баррель в 2024 году, а в 2025 году снизится до около 79 долларов США за баррель.

Как передает Report, об этом говорится базовом прогнозе S&P Global Commodity Insights, подготовленного с учетом анализа фундаментальных показателей рынка и настроений, а также других факторов.

С начала 2023 года до конца марта цена на нефть марки Platts Dated Brent в среднем составляла 83 доллара США за баррель, что соответствует уровню 2023 года в целом.

Как сообщил S&P Global Commodity Insights в эксклюзивном интервью один из ведущих мировых сырьевых инвесторов Джим Роджерс, председатель Beeland Interests, Inc. и соучредитель Quantum Fund, войны традиционно поддерживают цены на сырьевые товары, хотя затяжные конфликты могут иметь негативные последствия. Об этом он сказал, комментируя российско-украинский и ближневосточный конфликты.

"Например, Украина и Россия производят сельскохозяйственную продукцию и нефть, и сейчас в этих двух странах существуют ограничения в поставках. Другой риск, конечно, заключается в том, что возникнет конфликт в Азии - например, на Тайване. Тогда мы все должны быть очень обеспокоены", - сказал Роджерс.

Он добавил, что необходимо внимательно следить не только за инвестициями в сырьевые товары, но и за общими финансовыми инвестициями, а также осторожно смотреть в будущее.

"Фондовый рынок США растет с 2009 года — это самый продолжительный период в американской истории без каких-либо проблем. Я вижу признаки возвращения инфляции и есть возможности повышения процентных ставок. Я также вижу много спекуляций — есть много новых инвесторов, которые говорят своим друзьям, что это легкие деньги. Это вызывает беспокойство". - сказал Роджерс.

Он добавил, что растущий долг в мировой экономике сейчас вызывает большую обеспокоенность.

"Когда у нас будет следующий медвежий рынок, все будет очень плохо. 2008 года был плохим из-за слишком большого долга. С тех пор долг резко увеличился. Даже у Китая сейчас большие долги, чего не было 25 лет назад", - подытожил инвестор.