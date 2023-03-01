S&P огласило ожидания по инвестициям SOCAR в 2023-2024 годах

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в 2023-2024 годах осуществит масштабные инвестиции в размере 4-5 млрд манатов.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в 2023-2024 годах осуществит масштабные инвестиции в размере 4-5 млрд манатов.

Как передает Report, об этом говорится в рейтинговом действии международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

При этом агентство ожидает величину генерируемого компанией свободного денежного потока от операций после капиталовложений (FOCF) в размере 1-2 млрд манатов.

"В нашем базовом сценарии мы ожидаем, что отношение операционного денежного потока до изменения в оборотном капитале (FFO) к совокупной задолженности составит в 2023-2024 гг. 30-40% против 41% за скользящие 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года, на фоне поддерживающих цен на нефть и газ.

Учитывая наши прогнозы по цене на нефть марки Brent в размере 85–90 долларов США за баррель в 2023 и 2024 годах, полагаем, что SOCAR продолжит демонстрировать хорошие результаты с соотношением FFO к долгу на уровне 30-40% против 28% в 2021 году и соотношением долга к EBITDA 2,0x-2,5x против 2,8x, что и привело к пересмотру рейтинга самостоятельной кредитоспособности (SACP) с "b-" до "b", - отмечает S&P.

Агентство подчеркивает, что компания принимала активное участие во многих международных и отечественных проектах в различных отраслях, включая инвестиции в нефтегазовую промышленность, нефтехимию (Petkim и Mercury в Турции и SOCAR Polymer в Азербайджане), судостроительный завод в Баку, операции SOCAR по торговле сырьевыми товарами и другие. 80%-ов операций компании сосредоточены в Азербайджане, 20% - в Турции.

"Мы по-прежнему рассматриваем SOCAR как один из основных активов правительства в ключевом нефтегазовом секторе страны. Мы по-прежнему считаем очень высокой вероятность того, что SOCAR получит экстраординарную поддержку в случае необходимости. Эта точка зрения отражает положение SOCAR как ключевого актива правительства в нефтегазовом секторе, который занимает центральное место в экономике страны.

Компания на 100% контролируется государством, планов приватизации не предвидится. Правительство принимает активное участие в определении стратегии SOCAR и имеет опыт предоставления значительного акционерного и заемного финансирования для капиталовложений. Правительство создало специальный комитет для контроля за финансовым состоянием своих крупных государственных структур (GRE), включая SOCAR. Тем не менее, мы не уравниваем рейтинг SOCAR с суверенным рейтингом Азербайджана (BB+/Стабильный/B), поскольку мы считаем, что повседневное управление SOCAR является достаточно автономным. Кроме того, долг SOCAR лишь частично гарантирован государством (около 5% на конец 2022 года), в то время как задолженность по проекту Южного газового коридора (SGC), еще одной известной GRE в углеводородном секторе, гарантирован", - отмечает S&P.