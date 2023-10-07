S&P огласило ожидания по ценам на нефть и влияние на инфляцию и ставки

Международное рейтинговое агентство SP Global Ratings в ближайшие кварталы прогнозирует сохранение стабильных цен на нефть, при этом средняя цена Brent составит 85 долларов США за баррель в оставшийся период 2023 года и в 2024 году.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в ближайшие кварталы прогнозирует сохранение стабильных цен на нефть, при этом средняя цена Brent составит 85 долларов США за баррель в оставшийся период 2023 года и в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на исследование S&P, с конца июня цена на нефть марки Brent выросла на 28%, превысив 95 долларов США за баррель, что отчасти связано с сокращением добычи, объявленного Саудовской Аравией.

"Рост цен на энергоносители может замедлить или отсрочить будущее снижение процентных ставок центральными банками развивающихся стран", - считают авторы отчета.

Согласно исследованию, энергетический сектор, как правило, имеет значительно больший вес в корзине индекса потребительских цен (ИПЦ) развивающихся стран, чем в корзинах развитых стран. В развивающихся странах стоимость энергоносителей, которые включают как топливо для транспорта, так и электроэнергию для домашних хозяйств, составляют 10% корзины ИПЦ. В США, например, этот показатель составляет 6,9%. В некоторых развивающихся странах доля энергосектора в ИПЦ в два-три раза выше, чем в США. В Польше, например, цены на энергоносители составляют 18,3% корзины ИПЦ, а в Венгрии – 13,3%.

"Более низкие средние цены на энергоносители, чем в прошлом году, способствовали процессу дефляции, но недавнее повышение цен на нефть, если оно сохранится, может замедлить или даже обратить вспять эту тенденцию. Рост цен на энергоносители в развивающихся странах замедлился с 15,5% в годовом исчислении в 2022 году до 4,2% в этом году по состоянию на август", - отмечает S&P.

При этом в исследовании выделены два основных предостережения. До сих пор цены на природный газ, которые до российско-украинского конфликта обычно двигались вместе с ценами на нефть, в последние месяцы оставались относительно стабильными. "Это означает, что цена на электроэнергию, производство которой во многих случаях связано с природным газом, может не сильно вырасти, если только цены на природный газ не начнут значительно расти. Кроме того, в некоторых странах с развивающейся экономикой цены на энергоносители (электричество или топливо) регулируются правительством, а это означает, что повышение мировых цен на энергоносители не всегда приводит к аналогичному росту внутренних цен на энергоносители. В таких случаях правительство обычно берет на себя эти расходы за счет субсидий", - .считают авторы исследования.

По их мнению, недавнее повышение цен на нефть произошло на фоне возобновления широкого укрепления доллара США, что усиливает потенциальное влияние на инфляцию в странах с формирующейся рыночной экономикой. В чилийских песо цены на нефть выросли почти на 45% с конца июня, на 40% в венгерских форинтах и ​​примерно на 35% в польских злотых и турецких лирах.

"Если недавний рост цен на нефть сохранится, некоторые центральные банки развивающихся стран могут замедлить или отложить ожидаемое снижение процентных ставок, особенно в случае крупных чистых импортеров энергоносителей. В этих странах сальдо внешнего счета может существенно ухудшиться в случае повышения цен на энергоносители, и это обычно оказывает обесценивающее давление на национальную валюту (одновременно увеличивая потребности во внешнем финансировании). В этом сценарии центральные банки развивающихся стран, скорее всего, не решатся существенно снизить процентные ставки, чтобы предотвратить беспорядочный отток капитала, который еще больше ослабит валюты", - подчеркивает S&P.

В группе крупных чистых импортеров энергоносителей из развивающихся стран более высокие цены на энергоносители могут замедлить темпы снижения процентных ставок в Чили, Польше и Венгрии, отложить начало снижения ставок в Таиланде, на Филиппинах и в Индии, а также стимулировать дальнейшее повышение ставок, чем в других странах. то, что уже ожидается в Турции.

"Центральный банк Турции переходит к более ортодоксальной денежно-кредитной политике, что означает борьбу с двузначной инфляцией (около 60% в годовом исчислении в августе) посредством значительного повышения процентных ставок. Базовая ставка недельного РЕПО выросла с 8,5% в июне до 30% в настоящее время и, как ожидается, продолжит повышаться в ближайшие месяцы. Более высокие цены на энергоносители могут усилить инфляционные ожидания и усилить давление на процентные ставки", - говорится в исследовании.