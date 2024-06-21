S&P огласило капитальные затраты АО "АзерЭнержи" на 2024-2025 годы 

Ежегодные капитальные затраты АО "АзерЭнержи" в 2024-2025 годах составят около 340-350 млн манатов (200-210 млн долларов США) по сравнению с 696 млн манатов в 2023 году, что приведет к ежегодной положительной величине свободных операционных денежных средств.
Как передает Report, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings по подтверждению долгосрочных и краткосрочных кредитных рейтингов эмитента АО "АзерЭнержи".
"Средний поток свободных операционных денежных средств составит 110 млн манатов. В то же время мы прогнозируем, что чистый долг умеренно увеличится с выпуском новых долговых обязательств примерно до 1,2-1,3 млрд манатов в 2024-2025 годах для поддержки плана капвложений. Это приведет к тому, что соотношение средств от операционной деятельности (FFO) к долгу превысит 30% в течение следующих двух лет. Мы отмечаем, что капвложения могут увеличиться, если правительство даст указание "АзерЭнержи" продолжать инвестировать", - считает S&P.
По информации агентства, энергооператор рассчитывает ввести в эксплуатацию несколько генерирующих активов к концу 2024 года, в том числе девять гидроэлектростанций общей установленной мощностью около 80 мегаватт.
"В апреле 2023 года "АзерЭнержи" получило шестилетний кредит в размере 180 млн долларов США от местного Kapital Bank для поддержки своего инвестиционного плана, в частности, новой газовой турбины комбинированного цикла мощностью 1280 мегаватт. Мы понимаем, что строительство идет по плану и завод должен быть сдан в эксплуатацию к концу 2024 года", - отмечает S&P.