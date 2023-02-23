S&P оценил влияние землетрясения в Турции на поставки нефти из Азербайджана

Морской экспорт сырой нефти из Азербайджана и Ирака через нефтяной терминал Джейхан в январе в среднем составлял около 1 млн баррелей в сутки.

Морской экспорт сырой нефти из Азербайджана и Ирака через нефтяной терминал Джейхан в январе в среднем составлял около 1 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом сообщает S&P Global Commodities at Sea.

"В результате двух разрушительных землетрясений, произошедших 6 февраля в Турции и Сирии, помимо огромных человеческих жертв, был нанесен значительный ущерб критически важной инфраструктуре, была нарушена внутренняя торговля, в основном в Турции, что может иметь глобальные последствия.

Мировые рынки быстро отреагировали на землетрясения кратким скачок цен на нефть, так как последствия стихийного бедствия вызвали проблемы с поставками. Из-за отключения электроэнергии и повреждения резервуара сразу после землетрясений, операции были остановлены на нефтяном терминале Джейхан в Турции, который является основным экспортным маршрутом для нефтепереработчиков, базирующихся в Средиземноморье. В результате был приостановлен экспорт сырой нефти из Азербайджана и Ирака", - отмечает S&P.

На Джейханском нефтяном терминале после повреждения нефтепровода Ирак-Турция, одного из трубопроводов, проходящего через зону землетрясения, который был отремонтирован, отгрузка сырой нефти уже возобновлена. Как сообщил S&P Global Commodity Insights представитель оператора BP, тем временем трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан остался нетронутым, а сырая нефть хранилась в нефтяных резервуарах в Джейханском хабе.

Как подчеркивает агентство, мировые цены на нефть стабилизировались через несколько дней после скачка, а торги акциями в Турции возобновились 15 февраля после короткой паузы.

"Из-за важного морского положения Турции между Средиземным и Черным морями ущерб, нанесенный землетрясениями, также влияет на сектор судоходства. Турецкий порт Искендерун на побережье Средиземного моря сильно пострадал от землетрясений и последующего возгорания контейнеров, что привело к остановке операций и затронутые поставки для глобальных логистических компаний, таких как Maersk", - говорится в сообщении S&P.

Как отметили сказали в Maersk, пока неизвестно, сколько времени займут восстановительные работы и когда порт сможет пройти полную проверку повреждений: "В настоящее время мы не принимаем никаких новых заказов в Искендерун и из этого порта".

Производство стали также остановлено в пострадавших от землетрясения районах Турции из-за повреждений автомагистралей и портов, а также перебоев с подачей электроэнергии и природного газа. Сталелитейные заводы в пострадавших районах прекратили производство и отгрузку после землетрясений, чтобы провести оценку ущерба и спасательные работы, с планами возобновить производство в ближайшее время. Более 30% производства стали в Турции исходит от крупных производителей стали в зоне землетрясения, сообщил S&P Global Commodity Insights генеральный секретарь Турецкой ассоциации производителей стали Вейсел Яян. Поскольку заводы, вероятно, некоторое время останутся закрытыми, это может повлиять на цены на лом и сталь. Тем не менее, работы по реконструкции должны поднять спрос и цены на сталь, сообщили S&P Global Commodity Insights источники.