S&P: Ливийская нефть может стать конкурентом Azeri Light на еврорынке

Рост поставок ливийской нефти в Европу также совпал с падением экспорта нефти из США и Западной Африки на этот континент

Рост добычи сырой нефти в Ливии не вызывает беспокойства на рынке из-за роста мирового спроса на нефть.

Как сообщает Report со ссылкой на S&P Global, об этом сообщили трейдеры.

По мнению трейдеров, увеличение ежедневной добычи нефти в Ливии более чем на 1 миллион баррелей, повлияло на структуру рынка меньше, чем ожидалось:

“По предварительным данным, ожидаемый рост добычи нефти в Ливии не вызвал паники на рынке, и рынок поглотил эти объемы”.

Рост поставок ливийской нефти в Европу также совпал с падением экспорта нефти из США и Западной Африки на этот континент.

В результате объявления о прекращении огня между вооруженными группировками Ливия быстро восстановила добычу нефти за последние два месяца. В начале сентября в Ливии, где суточная добыча нефти составляла менее 100 тыс. баррелей, ежедневная добыча нефти превысила 1 млн баррелей. В своих предварительных заявлениях ливийские официальные лица отмечали, что до декабря ежесуточная добыча нефти составит 700 тысяч баррелей.

Несмотря на низкую маржу переработки и достаточные объемы производства "сладкой" сырой нефти, спрос на "сладкую" и легкую ливийскую нефть высок. Нефть этой страны экспортируется и в Китай, хотя и очищается в Средиземноморье и Северо-Западной Европе.

Другой причиной спроса на ливийскую нефть является ее близость к перерабатывающим центрам в Европе.

Основными конкурентами ливийской нефти в Европе являются американская WTI, казахстанская CPC Blend, алжирская Saharan Blend, нигерийская Bonny Light и азербайджанская Azeri Light. Именно возвращение ливийской нефти на европейский рынок ставит под угрозу эти сорта, но это давление меньше, чем ожидалось, так как спрос в Европе остается стабильным.

По данным Platts, 4 октября ультра-легкая нефть Saharan Blend подешевела на 0,65 доллара США и упала до максимума за последние 5 месяцев. Но с 13 ноября цена постепенно восстанавливается.

Из-за внутренних конфликтов в Ливии в течение многих лет эта страна остается вне квоты ОПЕК, но теперь организация также вынуждена учитывать долю страны на рынке.

Трейдеры считают, что добыча в январе не достигнет 2 млн баррелей/день: "Сейчас многие вещи регулируются. ОПЕК проделала большую работу, чтобы очень быстро приспособиться к реальности”.