О нас

S&P: Италия является основным экспортным рынком нефти и газа для Азербайджана

S&P: Италия является основным экспортным рынком нефти и газа для Азербайджана Азербайджан около 45% всего экспорта нефти и примерно 50% природного газа отправляет в Италию.
Энергетика
10 июня 2023 г. 13:14
S&P: Италия является основным экспортным рынком нефти и газа для Азербайджана

Азербайджан около 45% всего экспорта нефти и примерно 50% природного газа отправляет в Италию.

Как передает Report, об этом сообщает международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings.

"Азербайджан в основном экспортирует углеводороды на европейский регион: на Италию приходится около 45% всего экспорта нефти Азербайджана, а на другие страны ЕС приходится, по оценкам, еще 25%. Италия также является крупнейшим рынком экспорта газа, на долю которого приходится примерно 50% от общего объема, за ней следуют Турция (около 35%) и Грузия (около 10%)",- отмечает агентство.

Однако, как подчеркивает S&P, хотя цены на нефть были благоприятными, объемы добычи в Азербайджане продолжали снижаться.

"Азербайджан является одним из старейших производителей нефти в мире, начав промышленную добычу в 19 веке. Существующие нефтяные месторождения (особенно ключевые месторождения Азери-Чираг-глубоководный Гюнешли стареют, поэтому их добыча постепенно снижается по естественным причинам. В период с 2010 по 2021 год, например, добыча нефти (включая сжиженный природный газ) упала на 30% с более чем одного миллиона баррелей в сутки до примерно 0,74 млн баррелей в сутки. Добыча нефти упала еще на 5% в 2022 году до 0,70 млн баррелей в сутки",- отмечает агентство, подчеркивая при этом более благоприятные перспективы в газовом секторе Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
9 июня 2023 г. 10:55
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
8 июня 2023 г. 16:23
Херсон погрузился под воду
ФотоХерсон погрузился под воду
8 июня 2023 г. 11:44
МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе
МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе
8 июня 2023 г. 09:37
МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране
МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране
7 июня 2023 г. 14:14
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21
Экс-президент Болгарии: Азербайджан - бесценный и незаменимый партнер для ЕС
Экс-президент Болгарии: Азербайджан - бесценный и незаменимый партнер для ЕС
7 июня 2023 г. 12:42
Стали известны законопроекты, не вынесенные на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса
Стали известны законопроекты, не вынесенные на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса
6 июня 2023 г. 16:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi