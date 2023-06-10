S&P: Италия является основным экспортным рынком нефти и газа для Азербайджана

Азербайджан около 45% всего экспорта нефти и примерно 50% природного газа отправляет в Италию.

Азербайджан около 45% всего экспорта нефти и примерно 50% природного газа отправляет в Италию.

Как передает Report, об этом сообщает международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings.

"Азербайджан в основном экспортирует углеводороды на европейский регион: на Италию приходится около 45% всего экспорта нефти Азербайджана, а на другие страны ЕС приходится, по оценкам, еще 25%. Италия также является крупнейшим рынком экспорта газа, на долю которого приходится примерно 50% от общего объема, за ней следуют Турция (около 35%) и Грузия (около 10%)",- отмечает агентство.

Однако, как подчеркивает S&P, хотя цены на нефть были благоприятными, объемы добычи в Азербайджане продолжали снижаться.

"Азербайджан является одним из старейших производителей нефти в мире, начав промышленную добычу в 19 веке. Существующие нефтяные месторождения (особенно ключевые месторождения Азери-Чираг-глубоководный Гюнешли стареют, поэтому их добыча постепенно снижается по естественным причинам. В период с 2010 по 2021 год, например, добыча нефти (включая сжиженный природный газ) упала на 30% с более чем одного миллиона баррелей в сутки до примерно 0,74 млн баррелей в сутки. Добыча нефти упала еще на 5% в 2022 году до 0,70 млн баррелей в сутки",- отмечает агентство, подчеркивая при этом более благоприятные перспективы в газовом секторе Азербайджана.