Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по ценам на нефть на ближайшие годы.

Как сообщает Report со ссылкой на Interfax, об этом сообщил директор направления "Корпоративные рейтинги" S&P Александр Грязнов.

"В 2019 году мы ожидаем $65/баррель, в 2020 году - $60/баррель. Наш долгосрочный прогноз сохранен - $55 за баррель", - сообщил А. Грязнов на ежегодной конференции S&P Global-2018 в Алматы.

До конца 2018 года в агентстве прогнозируют цену $70 за баррель нефти.

По мнению А. Грязнова, высокую цену на нефть сейчас определяют поведение ОПЕК, сократившей добычу нефти, проблемы Венесуэлы и Мексики, а также рост ежегодного мирового потребления нефти на 1,3-1,6 млн баррелей в сутки.

"Есть и другие факторы, влияющие на нефтяные цены - рост производства нефти в США и низкий рост инвестиций крупнейших добывающих компаний, которые наращивают выплаты дивидендов акционерам", - отметил эксперт.

Александр Грязнов подчеркнул, что цены на нефть эталонных марок снижаются после того, как президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах в отношении Китая.