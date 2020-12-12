S&P Global Platts о роли TAP в растущей конкуренции на европейском энергорынке

В следующем году американская отрасль сжиженного природного газа (СПГ) столкнется с усилением конкуренции на европейском энергетическом рынке, так как Алжир и Россия стремятся расширить свои поставки на континент.

В следующем году американская отрасль сжиженного природного газа (СПГ) столкнется с усилением конкуренции на европейском энергетическом рынке, так как Алжир и Россия стремятся расширить свои поставки на континент.

Как передаёт Report, такие ожидания приводятся в обзоре S&P Global Platts. «Несмотря на санкции США, ожидается, что строительство газопровода «Северный поток-2» из России в Германию будет завершено к концу июня 2021 года. Между тем, в прошлом месяце был введен в эксплуатацию Трансадриатический газопровод (TAP), который позволит увеличить пропускную способность между Каспийским морем и Италией»,- отмечают аналитики S&P Global Platts.

Как отмечается в обзоре, в связи с падением спроса на газ в Европе из-за пандемии коронавируса ожидается, что предприятия по производству СПГ в США будут работать только на небольшую часть своей мощности. «СПГ в США окажется вне конкуренции, - сказал Крис Миджли, глобальный руководитель S&P Global Platts Analytics. - Этим летом мы видели, что мощности СПГ в США сократились до 40 процентов (от их мощности), и мы ожидаем увидеть то же самое в следующем году. С экономической точки зрения не имеет смысла перевозить СПГ прямо сейчас».

По его мнению, существующие предприятия по производству СПГ на побережье Мексиканского залива могут зависеть от долгосрочных контрактов, по которым клиенты должны платить за поставку, независимо от того, вступят ли они во владение им или нет: «Но ситуация в Европе вызывает вопросы о жизнеспособности будущих проектов СПГ в США».

По данным Федеральной комиссии по регулированию энергетического рынка, по состоянию на сентябрь в США работало семь объектов по экспорту СПГ, еще пять строились. Еще 15 находятся в стадии разработки, шесть из которых будут расположены на побережье Мексиканского залива в Техасе, что ставит вопрос о том, достаточно ли спроса на газ в мире, чтобы поддерживать их работу, говорится в обзоре.

По данным Министерства энергетики США, экспорт СПГ из США в сентябре упал более чем на треть с начала года - до 150 млрд кубических футов Конкуренция за рубежом усиливается и по данным S&P Global Platts, мировые экспортные мощности СПГ в прошлом году выросли на 3,5 процента. Между тем, поскольку европейский спрос, как ожидается, останется низким, доставка американского СПГ на растущие азиатские рынки становится все труднее.

По словам К.Миджли, cудно, перевозящее СПГ через Панамский канал, заставляет множество танкеров плыть вокруг Южной Америки, задерживая доставку СПГ в Азию. «Им придется учесть дополнительные расходы, связанные с отсутствием Панамского канала», - сказал К.Миджли.