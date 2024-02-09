S&P: Азербайджан в январе использовал квоту ОПЕК на 87%

В январе Азербайджан добывал 480 тыс. баррелей нефти в сутки, тем самым использовав квоту ОПЕК на 87,12%.

В январе Азербайджан добывал 480 тыс. баррелей нефти в сутки, тем самым использовав квоту ОПЕК на 87,12%.

Как передает Report со ссылкой на исследование S&P Global Commodity Insights, проведенное на основе опроса Platts, этот показатель отстает от квоты ОПЕК+ на 71 тыс. баррелей в сутки или на 12,88%.

Квота Азербайджана по ежесуточной добыче нефти составляет 551 тыс. баррелей.

Добыча сырой нефти ОПЕК+ в январе упала на 340 тыс. баррелей в сутки, что стало самым резким падением за шесть месяцев, поскольку некоторые члены добровольно сократили добычу, а протестующие закрыли крупнейшее месторождение Ливии более чем на две недели, как показал последний опрос Platts от S&P Global Commodity Insights.

Между тем, снижение добычи было намного меньше, чем сокращение примерно на 700 тыс. баррелей в сутки, обещанное группой на первый квартал 2024 года, при этом Ирак значительно превысил свою квоту, в то время как Казахстан, ОАЭ и Кувейт также не достигли своих новых целей, согласно данным к опросу.

Львиная доля месячного снижения добычи приходится на 12 стран ОПЕК, при этом добыча основной группы упала на 310 тыс. баррелей в сутки.

Члены ОПЕК в совокупности добыли 26,49 млн баррелей в сутки нефти по сравнению с 26,80 млн баррелей в сутки в декабре, когда добыча в Анголе была прекращена. Эта западноафриканская страна вышла из группы в январе после скандала по поводу сокращения квот.

Тем временем 10 союзников во главе с Россией, которые начали координировать свои действия с добывающей группой в 2016 году для создания ОПЕК+, столкнулись с падением добычи нефти на 30 000 баррелей в сутки в месячном исчислении до 14,72 млн баррелей в сутки, что обусловлено небольшим снижением добычи в Омане и России.

Ливия, которая освобождена от квоты по соглашению ОПЕК+, зафиксировала самое большое падение в альянсе в январе после того, как ее нефтяное месторождение Шарара с производительностью 300 тыс. баррелей в сутки было заблокировано протестующими на 18 дней, что вызвало воспоминания о политических деятелях, нацеленных на нефтяные объекты. в этой североафриканской стране.

Между тем, в Кувейте и Ираке, которые согласились значительно сократить добычу на последней встрече ОПЕК+ в ноябре, добыча нефти упала на 100 тыс. баррелей в сутки и 80 тыс. баррелей в сутки соответственно. Оба, однако, превышают свои квоты, согласно исследованию: Ирак перепроизводит на 270 тыс. баррелей в сутки.

В Нигерии и Алжире также наблюдалось небольшое снижение производства, причем последний завершил добровольное сокращение, согласованное в прошлом году. Некоторое количество сырой нефти перерабатывалось на нигерийском нефтеперерабатывающем заводе Данготе, мегапроекте недалеко от Лагоса, который, наконец, начал испытания в январе, но основная его часть была поставлена ​​в декабре государственной компанией NNPC.

ОАЭ были одними из немногих, кто выиграл в этом месяце после обеспечения долгожданного базового увеличения добычи в рамках сделки ОПЕК+ в ноябре, при этом добыча выросла на 50 тыс. баррелей в сутки в январе, как показало исследование.

Ведущая фигура ОПЕК - Саудовская Аравия продолжала удерживать уровень добычи нефти, добыча нефти чуть ниже целевого показателя. Королевство осуществляет добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки с июля, поскольку оно возглавляет блок производителей в усилиях по ужесточению рынка.

Отметим, что коалиция ОПЕК+ осуществила ряд перекрывающихся сокращений добычи с 2022 года, последнее из которых вступило в силу 1 января, когда Саудовская Аравия пообещала сохранить сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки, а Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан Алжир и Оман заявили, что снизят в общей сложности 696 тыс. баррелей в сутки, а Россия заявила, что сократит экспорт нефти (хотя и не обязательно добычу) на 500 тыс. баррелей в сутки.

В соответствии с новыми квотами 18 стран-членов, на которых распространяются ограничения на добычу, добыли на 275 тыс. баррелей в сутки больше своих коллективных целевых показателей на январь.

Тем не менее, январское падение добычи нефти ОПЕК+ может предвещать дальнейшее сокращение рыночной доли альянса, в то время как в странах, не входящих в ОПЕК, таких как США, Канада и Гайана, а также Бразилия, наблюдается рост добычи нефти. Бразилия присоединилась к ОПЕК+ в январе, но на нее не распространяются квоты на добычу.

Добыча ОПЕК+ составляет около 40% мировых поставок.