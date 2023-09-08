S&P: Азербайджан продолжает добывать нефть ниже квоты ОПЕК

В августе Азербайджан сохранил ежесуточный объем добычи нефти, как и в предыдущем месяце, на уровне 500 тысяч баррелей.

В августе Азербайджан сохранил ежесуточный объем добычи нефти, как и в предыдущем месяце, на уровне 500 тысяч баррелей.

Как передает Report со ссылкой на исследование S&P Global Commodity Insights, проведенному на основе опроса Platts, этот показатель отстает от квоты ОПЕК+ на 184 тысяч баррелей в сутки.

Квота Азербайджана по ежесуточной добыче нефти составляет 684 тысяч баррелей.

Согласно исследованию, в августе добыча нефти странами-участницами ОПЕК+ составила 120 тысяч баррелей в сутки в результате увеличения добычи в Иране, Ираке и Нигерии, что более чем компенсировало дальнейшее сокращение добычи в Саудовской Аравии и России.

Добыча ОПЕК+ в среднем составила 40,52 млн баррелей в сутки в месячном измерении, при этом 13 членов ОПЕК добывали 190 тысяч баррелей в сутки в месячном исчислении.

"Даже несмотря на чистый прирост производства, нефтедобыча группы остается значительно ниже уровня начала этого лета, поскольку Саудовская Аравия с июля добровольно сократила добычу на 1 млн баррелей в сутки, чтобы помочь поддержать рыночные цены", - отмечает S&P.

Исследование показало, что добыча нефти в Саудовской Аравии в августе составила 8,95 млн баррелей в сутки, что на 100 тысяч баррелей в сутки ниже по сравнению с предыдущим месяцем и является самым низким показателем с мая 2021 года.

Крупнейший производитель в группе, не входящий в ОПЕК, Россия, снизила добычу на 20 тысяч баррелей в сутки до 9,4 млн баррелей в сутки в августе. В июле Россия пообещала сократить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, но уточнила, что это касается экспорта, а не добычи. Позже компания заявила, что с сентября снизит предполагаемые объемы сокращения добычи до 300 тысяч баррелей в сутки.

Сдержанность Саудовской Аравии, которая дополняет меньшие сокращения, предпринятые другими членами ОПЕК+ с мая, во многом объясняется недавним ростом цен на нефть до 10-месячных максимумов.

Саудовская Аравия и Россия 5 сентября объявили, что продлят сокращения до конца 2023 года, что будет способствовать дефициту поставок, который, по оценкам аналитиков S&P Global, составит 1,8 млн баррелей в сутки во второй половине года.

Platts, входящая в S&P Global, 6 сентября оценила стоимость нефть марки Brent на уровне 91,4 доллара США за баррель, что на 22% выше, чем в конце июня.

Аналитики S&P считают, что увеличение добычи в Иране, Ираке и Нигерии смягчает последствия крупного сокращения добычи Саудовской Аравией.

Согласно опросу, добыча иранской нефти в размере 2,95 млн баррелей в сутки была самой высокой с ноября 2018 года, поскольку ее экспорт в Китай остается сильным. "Санкционное давление на Иран также значительно ослабло, поскольку западные страны сосредоточили внимание на мерах против России в ответ на ее вторжение в Украину, что позволяет клиентам покупать больше иранской нефти, не опасаясь принуждения", - говорится в исследовании. Иран освобожден от квоты на добычу по соглашению ОПЕК+.

Добыча в Ираке выросла на 110 тысяч баррелей в сутки по мере увеличения внутреннего потребления, а добыча в Нигерии выросла на 60 тысяч баррелей в сутки, поскольку погрузка возобновилась на терминале Форкадос после того, как подводная утечка прервала погрузку на месяц.

Согласно исследованию, со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в Казахстане наблюдалось падение добычи на 50 тысяч баррелей в сутки из-за технического обслуживания месторождений, в то время как остальные союзники сохранили добычу на стабильном уровне, согласно исследованию.

Исследование показало, что альянс ОПЕК+ в целом продолжает добывать значительно ниже своих квот, при этом общий дефицит в августе составил 1,1 млн баррелей в сутки.

Страны ОПЕК, которые принимают участие в сокращении добычи, в августе добыли на 687 тысяч баррелей в сутки ниже своих совокупных квот, при этом многие африканские члены в течение нескольких месяцев боролись за достижение своих целей. В соответствии с соглашением, согласованным группой в июне, у многих стран с низким уровнем производства есть время до ноября, чтобы продемонстрировать более высокий уровень производства, иначе они рискуют навсегда сократить свои квоты.

Помимо Ирана, от квот освобождены также Ливия и Венесуэла.

Представители ОПЕК+ заявили, что будут ежемесячно пересматривать уровни добычи и корректировать их в зависимости от рыночных условий. Следующее заседание Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который курирует соглашение и сопредседателями которого являются Саудовская Аравия и Россия, запланировано на 4 октября.

Встреча полного состава альянса ОПЕК+, состоящего из 23 стран, запланирована на 26 ноября.