С начала запуска IGB транспортировано более 10 млн МВт/ч газа

Более 10,4 млн МВт/ч газа транспортировано по трубопроводу Греция-Болгария (IGB) с момента его запуска 1 октября 2022 года до мая 2023 года.
Об этом Report сообщили в компании-операторе ICGB.
"Этот соответствует 892 миллионам кубометров природного газа. По состоянию на конец апреля в общей сложности услугами трубопровода IGB воспользовались 16 компаний", - отмечается в сообщении.
Напомним, что IGB предусматривает транспортировку в Болгарию "голубого топлива", добытого в рамках 2 фазы эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Государственная компания Bulgargaz EAD подписала контракт с консорциумом "Шахдениз" на поставку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский природный газ сможет удовлетворить 25-30% потребностей Болгарии.
150 километров трубопровода IGB общей протяженностью 182 километров пролегают через территорию Болгарии. Годовая пропускная способность этой линии составляет 3-5 млрд кубометров.