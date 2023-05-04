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С начала запуска IGB транспортировано более 10 млн МВт/ч газа

С начала запуска IGB транспортировано более 10 млн МВт/ч газа Более 10,4 млн МВт/ч газа транспортировано по трубопроводу Греция-Болгария (IGB) с момента его запуска 1 октября 2022 года.
Энергетика
4 мая 2023 г. 16:05
С начала запуска IGB транспортировано более 10 млн МВт/ч газа

Более 10,4 млн МВт/ч газа транспортировано по трубопроводу Греция-Болгария (IGB) с момента его запуска 1 октября 2022 года до мая 2023 года.

Об этом Report сообщили в компании-операторе ICGB.

"Этот соответствует 892 миллионам кубометров природного газа. По состоянию на конец апреля в общей сложности услугами трубопровода IGB воспользовались 16 компаний", - отмечается в сообщении.

Напомним, что IGB предусматривает транспортировку в Болгарию "голубого топлива", добытого в рамках 2 фазы эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Государственная компания Bulgargaz EAD подписала контракт с консорциумом "Шахдениз" на поставку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский природный газ сможет удовлетворить 25-30% потребностей Болгарии.

150 километров трубопровода IGB общей протяженностью 182 километров пролегают через территорию Болгарии. Годовая пропускная способность этой линии составляет 3-5 млрд кубометров.

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Версия на английском языке Over 10M MWh of gas transported since IGB launch
Версия на азербайджанском языке İndiyə qədər IGB vasitəsi ilə 10 milyon MVt-dan çox təbii qaz nəql edilib

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