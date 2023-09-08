С начала года в "Азеригаз" поступило свыше 7,7 тыс. обращений

В январе-августе 2023 года в ПО “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) поступило в общей сложности 7 787 обращений из различных инстанций и непосредственно от граждан.

В январе-августе 2023 года в ПО “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) поступило в общей сложности 7 787 обращений из различных инстанций и непосредственно от граждан.

Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела по рассмотрению жалоб ПО "Азеригаз" Ибрагим Кярбалаев в ходе акции ”Открытые двери“ для представителей СМИ и НПО.

По его словам, 3 527 обращений поступили через программу Opentext, а 4 260 в электронной форме. Кярбалаев подчеркнул, что по сравнению с аналогичным периодом 2022 года число обращений по Opentext сократилось на 455.

"В августе этого года в ПО “Азеригаз” поступило в общей сложности 851 обращение. Из них 296 через программу Opentext, 555 - в электронной форме. По сравнению с августом прошлого года число обращений, поступивших через Opentext, сократилось на 159”, - сказал он.

Кярбалаев отметил, что большая часть обращений связаны с задолженностями, газификацией домов, сел и поселков, установкой и заменой счетчиков.