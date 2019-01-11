С начала года Россия сократила добычу нефти

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Добыча нефти и газового конденсата в России снизилась в первые десять дней января 2019 года до 11,38 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый со статистическими данными.

Нынешний показатель добычи на 30 тыс. баррелей в сутки ниже уровня октября 2018 года.

Напомним, в 2018 году Россия готовилась выйти из сделки с ОПЕК по сокращению добычи нефти. Падение цен в конце года заставило Россию и Саудовскую Аравию заключить новое соглашение о сокращении добычи.