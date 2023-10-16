С начала года объем добычи нефтеконденсата в Азербайджане достиг 22,7 млн тонн

В январе-сентябре 2023 года объем добычи нефтеконденсата в Азербайджане составил 22,7 млн тонн, а экспорт - 19 млн тонн.

В январе-сентябре 2023 года объем добычи нефтеконденсата в Азербайджане составил 22,7 млн тонн, а экспорт - 19 млн тонн.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов написал в социальной сети "Х".

Министр добавил, что из 36,1 млрд кубометров природного газа, добытого за этот период с ростом на 5%, было экспортировано 17,8 млрд кубометров.

Отметим, что в настоящее время из Азербайджана по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан транспортируется нефть, добываемая с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", и конденсат, добываемый с месторождения "Шахдениз". Кроме того, по трубопроводу транспортируется нефть из Туркменистана и Казахстана.