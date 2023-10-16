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С начала года добыча газа в Азербайджане выросла на 5%

С начала года добыча газа в Азербайджане выросла на 5% В январе-сентябре 2023 года в Азербайджане было добыто 36,1 млрд кубометров природного газа.
Энергетика
16 октября 2023 г. 15:51
С начала года добыча газа в Азербайджане выросла на 5%

В январе-сентябре 2023 года в Азербайджане было добыто 36,1 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в оперативных данных Минэнерго за январь-сентябрь.

Добыча газа увеличилась на 5% или на 1,7 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Из них 9,6 млрд кубометров добыто на блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ), 19,7 млрд кубометров - на месторождении “Шахдениз”, 0,4 млрд кубометров - на месторождении “Абшерон”, 6,4 млрд кубометров - Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча газа на АЧГ снизилась на 0,4 млрд кубометров или на 4,2%, а добыча газа на месторождении “Шахдениз” увеличилась на 1,2 млрд кубометров или на 6,5%.

Объем добычи газа SOCAR увеличился на 0,5 млрд кубометров или на 8,5%.

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Версия на английском языке Azerbaijan posts 5% growth in gas production
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda qaz hasilatı 5 % artıb

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