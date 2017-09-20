С начала эксплуатации на месторождении "Шахдениз" добыто 85 млрд кубометров газа

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ За весь период эксплуатации с газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспия, добыто 85 млрд кубометров газа и 21,2 млн тонн конденсата.

Как сообщает Report, об этом пишет президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев в своей статье в газете "Азербайджан".

"За последние годы добыча газа в Азербайджане превысила отметку в 29 млрд кубометров в год. Азербайджан, который известен во всем мире с древних времен как нефтяная страна, был признан источником альтернативного природного газа на мировом рынке в результате успешной разработки месторождения "Шахдениз".

Впереди нас ожидает второй этап разработки месторождения "Шахдениз", запасы которого оцениваются в 1,2 трлн кубометров газа, более 240 млн тонн конденсата. В рамках "Шахдениз-2" ежегодная добыча газа увеличится на дополнительные 16 млрд кубометров, из которых 6 млрд будет поставляться в Турцию, а 10 млрд в Европу - Грецию, Болгарию и Италию. Ожидается, что первый газ поступит в Турцию к концу 2018 года", - сказал президент SOCAR.

Напомним, что месторождение "Шахдениз" расположено в 70 км юго-восточнее Баку, в шельфовой зоне Каспия на глубине 50-500 м. Запасы месторождения оцениваются в 1,2 трлн кубометров. Месторождение считается одним из самых крупнейших газовых и газоконденсатных месторождений в мире.

Соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года. Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).