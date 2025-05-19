С начала 2025 года объем транспортировки газа по TAP превысил 3,8 млрд кубометров

Объем транспортировки газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP) с начала текущего года и по состоянию на 10 мая 2025 года превысил 3,82 млн кубометров.

Объем транспортировки газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP) с начала текущего года и по состоянию на 10 мая 2025 года превысил 3,82 млрд кубометров.

Как передает Report со ссылкой на трубопроводной компании TAP AG, из указанного объема в Италию было поставлено 3,15 млрд кубометров газа, в Грецию – 0,35 млрд кубометров, в Болгарию – 0,29 млрд кубометров.

“С начала коммерческой эксплуатации и по состоянию на 10 мая 2025 года по TAP было транспортировано более 46,5 млрд кубометров природного газа”, - сообщили в компании.

Как сообщалось, Трансадриатический газопровод, последний компонент Южного газового коридора, предназначенного для транспортировки азербайджанского газа из Каспия в Европу, был введен в коммерческую эксплуатацию 15 ноября 2020 года. Газопровод протяженностью 878 км проходит через Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию.

Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года.

По договоренности между Азербайджаном и ЕС, к 2027 году поставки азербайджанского газа должны достичь минимум 16 млрд кубометров в год. В рамках первого этапа расширения газопровода 1 млрд кубометров азербайджанского газа получит Италия, 200 млн кубометров – Албания.