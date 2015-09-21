​С месторождения "Шахдениз" добыто 64 млрд. кубометров газа

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В рамках первого этапа разработки месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспия, на сегодняшний день добыто 64,1 млрд. кубометров газа, 16,3 млн. тонн конденсата. Как сообщает Report, об этом говорится в статье президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнага Абдуллаева в газете "Азербайджан" по случаю Дня нефтяников.

Р.Абдуллаев отметил, что с начала периода эксплуатации до 1 сентября 2015 года на местные и зарубежные рынки транспортировано 63,5 млрд. кубометров газа, 16,3 млн. тонн конденсата: "Резервы "Шахдениз", считающегося одним из крупнейших месторождений морской акватории, оцениваются в 1,2 трлн. кубометров газа и свыше 240 млн. тонн конденсата. Сейчас на месторождении добывается в среднем 29 млн. кубометров газа и 6,9 тыс. тонн конденсата в сутки. Мощность добычи этапа эксплуатации "Шахдениз-1" составляет 9 млрд. кубометров природного газа в год".

"Проводятся соответствующие мероприятия для доведения мощности добычи на втором этапе разработки до 16 млрд. кубометров газа в год. Так, в рамках проекта "Шахдениз-2" будут построены две новые платформы, пробурены 26 скважин, установлено подводное оборудование, расширен Сангачальский терминал, в то же время проложены подводные трубопроводы протяженностью 500 км. Сейчас для проекта привлечено 162 поставщика оборудования из 23 стран, подписаны соглашения по инжинирингу, строительству и поставкам, завершено бурение 8 эксплуатационных скважин", - отмечает в статье президент SOCAR.