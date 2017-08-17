С месторождения "Шахдениз" добыто 5,1 млрд кубометров газа в первом полугодии

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В первом полугодии 2017 года с газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспия, добыто 5,1 млрд кубометров газа и 1,2 млн тонн (примерно 9,7 млн баррелей) конденсата.

Как передает Report, об этом сообщает оператор блока месторождений – компания BP-Azerbaijan.

За отчетный период добыча газа с "Шахдениз" сократилась на 5,6%, конденсата – на 7,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Отмечается, что производительность установок "Шахдениз" составляет 30 млн кубометров в сутки или примерно 10,9 млрд кубометров в год.

В первом полугодии возобновлены буровые работы на скважине SDA11 на платформе "Шахдениз-1" (Alfa). С помощью буровой установки Maersk Explorer пробурены продуктивные пласты скважины SDF01, сейчас ведутся работы на скважине SDF02. В рамках подготовки к эксплуатации "Шахдениз-2" и постепенного наращивания добычи с помощью буровых установок Maersk Explorer и "Истиглал" уже пробурено 13 эксплуатационных скважин, полностью завершены работы на четырех скважинах.

Напомним, что месторождение "Шахдениз" расположено в 70 км юго-восточнее Баку, в шельфовой зоне Каспия на глубине 50-500 м. Запасы месторождения оцениваются в 1,2 трлн кубометров. Месторождение считается одним из самых крупнейших газовых и газоконденсатных месторождений в мире.

Соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).