С месторождения "Шахдениз" добыто 200 млрд кубометров газа

С месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, на сегодняшний день добыто 200 млрд кубометров газа.

С месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, на сегодняшний день добыто 200 млрд кубометров газа.

Как передает Report, об этом сообщает оператор блока месторождений - компания BP-Azerbaijan.

По информации, показатель в 200 млрд кубометров газа был достигнут 26 августа, то есть спустя 16 с половиной лет после того, как было объявлено о добыче первого коммерческого газа с месторождения, а также ввода в эксплуатацию Южно-Кавказского газопровода.

Состоявшаяся 15 декабря 2006 года первая добыча стала началом 1-го этапа разработки месторождения. С тех пор в рамках первого этапа газ с "Шахдениз" успешно и надежно поставляется на рынки Азербайджана, Грузии и Турции.

В настоящее время с платформ "Шахдениз Альфа" (11 скважин) и "Шахдениз Браво" (14 скважин) в среднем в сутки добывается 72,6 млн кубометров газа.