О нас

С месторождения "Шахдениз" добыто 200 млрд кубометров газа

С месторождения "Шахдениз" добыто 200 млрд кубометров газа С месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, на сегодняшний день добыто 200 млрд кубометров газа.
Энергетика
28 августа 2023 г. 16:35
С месторождения Шахдениз добыто 200 млрд кубометров газа

С месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, на сегодняшний день добыто 200 млрд кубометров газа.

Как передает Report, об этом сообщает оператор блока месторождений - компания BP-Azerbaijan.

По информации, показатель в 200 млрд кубометров газа был достигнут 26 августа, то есть спустя 16 с половиной лет после того, как было объявлено о добыче первого коммерческого газа с месторождения, а также ввода в эксплуатацию Южно-Кавказского газопровода.

Состоявшаяся 15 декабря 2006 года первая добыча стала началом 1-го этапа разработки месторождения. С тех пор в рамках первого этапа газ с "Шахдениз" успешно и надежно поставляется на рынки Азербайджана, Грузии и Турции.

В настоящее время с платформ "Шахдениз Альфа" (11 скважин) и "Шахдениз Браво" (14 скважин) в среднем в сутки добывается 72,6 млн кубометров газа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Shah Deniz celebrates 200 billion cubic metres of total gas production
Версия на азербайджанском языке “Şahdəniz”dən 200 milyard kubmetr qaz hasil edilib

Самое важное

Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
ФотоОбсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
27 августа 2023 г. 16:12
Президент Азербайджана принял министра национальной обороны Турции
Президент Азербайджана принял министра национальной обороны Турции
27 августа 2023 г. 13:08
Президент: Те, кто в течение тридцати лет оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают против нас с исками
Президент: Те, кто в течение тридцати лет оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают против нас с исками
26 августа 2023 г. 20:37
Президент Азербайджана: Очередные праздничные мероприятия пройдут 17 октября в городе Физули
Президент Азербайджана: Очередные праздничные мероприятия пройдут 17 октября в городе Физули
26 августа 2023 г. 20:07
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в селе Забух и встретились с жителями
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в селе Забух и встретились с жителями
26 августа 2023 г. 19:53
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в праздничном мероприятии День города Лачын на берегу реки Хакари
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в праздничном мероприятии "День города Лачын" на берегу реки Хакари
26 августа 2023 г. 18:04
Президент Ильхам Алиев: На примере Лачынского района мы видим реалии возрождающегося Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: На примере Лачынского района мы видим реалии возрождающегося Азербайджана
26 августа 2023 г. 16:23
Министр национальной обороны Турции прибыл в Баку
ФотоМинистр национальной обороны Турции прибыл в Баку
26 августа 2023 г. 16:13
Президент: 23 апреля означает полное восстановление нашей территориальной целостности
Президент: 23 апреля означает полное восстановление нашей территориальной целостности
26 августа 2023 г. 16:04
Президент: Одержав историческую Победу, мы всему миру продемонстрировали силу, волю азербайджанского народа
Президент: Одержав историческую Победу, мы всему миру продемонстрировали силу, волю азербайджанского народа
26 августа 2023 г. 15:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi