С месторождения "Шахдениз" добыто 2,4 млн тонн конденсата в прошлом году

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В 2017 году с газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспия, добыто 10,2 млрд кубометров газа и 2,4 млн тонн (примерно 19 млн баррелей) конденсата.

Как передает Report, об этом говорится в итоговом отчете оператора блока месторождений – компании BP-Azerbaijan.

За отчетный период добыча газа с "Шахдениз" сократилась на 4,67%, конденсата – на 4% по сравнению с 2016 годом.

Отмечается, что производительность установок "Шахдениз" составляет 30 млн кубометров в сутки или примерно 10,9 млрд кубометров в год.

Напомним, что месторождение "Шахдениз" расположено в 70 км юго-восточнее Баку, в шельфовой зоне Каспия на глубине 50-500 м. Запасы месторождения оцениваются в 1,2 трлн кубометров. Месторождение считается одним из самых крупнейших газовых и газоконденсатных месторождений в мире.

Соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года. Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).