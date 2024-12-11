С месторождения "Абшерон" с начала 2024 года добыто 1,4 млрд кубометров газа

Операционная компания JOCAP (Joint Operating Company of Absheron Petroleum B.V.) в январе-ноябре 2024 года добыла с газоконденсатного месторождения "Абшерон" в Каспийском море 1,4 млрд кубометров газа.

Операционная компания JOCAP (Joint Operating Company of Absheron Petroleum B.V.) в январе-ноябре 2024 года добыла с газоконденсатного месторождения "Абшерон" в Каспийском море 1,4 млрд кубометров газа.

Об этом сообщили Report в Минэнерго Азербайджана.

"По оперативным данным, с месторождения "Абшерон" в январе-ноябре 2024 года было добыто 1,4 млрд кубометров природного газа и 520 тыс. тонн конденсата", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что в 2023 году JOCAP добыла на месторождении Абшерон 0,8 млрд кубометров природного газа и 300 тыс. тонн конденсата. Таким образом, в целом с начала эксплуатации с месторождения добыто 2,2 млрд кубометров газа и 820 тыс. тонн конденсата.

В 2024 году добыча газа на этом месторождении в рамках I фазы должна выйти на пиковый уровень в 1,5 млрд кубометров, добыча конденсата ожидается в объеме 523 тыс. тонн.

TotalEnergies и SOCAR 10 июля 2023 года объявили о начале добычи в рамках первой фазы разработки месторождения "Абшерон". В настоящее время добыча ведется в рамках первого этапа добычи с месторождения "Абшерон". Газ предназначен для внутреннего рынка Азербайджана.

Месторождение "Абшерон" было открыто азербайджанскими геологами в 1960-х годах. Сообщается, что запасы месторождения составляют 350 млрд кубометров. Это второе по величине газовое месторождение в Каспийском море после месторождения "Шахдениз".