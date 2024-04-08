С месторождения "Абшерон" с июля 2023 года добыто 1,2 млрд кубометров газа

Операционная компания JOCAP (Joint Operating Company of Absheron Petroleum B.V.) в январе-марте 2024 года добыла с газоконденсатного месторождения "Абшерон" в Каспийском море 400 млн кубометров газа.

Операционная компания JOCAP (Joint Operating Company of Absheron Petroleum B.V.) в январе-марте 2024 года добыла с газоконденсатного месторождения "Абшерон" в Каспийском море 400 млн кубометров газа.



Об этом сообщили Report в Минэнерго Азербайджана.

"По оперативным данным, с месторождения "Абшерон" в январе-марте добыто 400 млн кубометров природного газа и 140 тыс. тонн конденсата", - подчеркнули в ведомстве.

По подсчетам агентства, с июля 2023 года JOCAP добыла с месторождения "Абшерон" 1,2 млрд кубометров природного газа и 440 тыс. тонн конденсата.

Как сообщалось, TotalEnergies и SOCAR 10 июля 2023 года объявили о начале добычи в рамках первой фазы разработки месторождения "Абшерон".

В настоящее время добыча ведется в рамках первого этапа добычи с месторождения "Абшерон". Газ предназначен для внутреннего рынка Азербайджана.



Напомним, что на начальном этапе с месторождения ежегодно будет добываться примерно 1,5 млрд кубометров газа, а в перспективе – 5 млрд кубометров.

Месторождение "Абшерон" было открыто азербайджанскими геологами в 1960-х годах. Сообщается, что запасы месторождения составляют 350 млрд кубометров. Это второе по величине газовое месторождение в Каспийском море после месторождения "Шахдениз".

В 2009 году между французской компанией Total и Государственной нефтяной компанией Азербайджана был подписан контракт по месторождению "Абшерон". В сентябре 2011 года компания Total объявила об обнаружении крупных запасов газа на месторождении.