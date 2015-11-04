С крупнейшего блока месторождений Азербайджана добыто 380 млн. тонн нефти

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ На расположенном в азербайджанском секторе Каспия блоке месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) на сегодняшний день добыто 380 млн. тонн нефти, 714 млрд. кубометров газа. Как сообщает Report, об этом заявил I вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде в своем выступлении на II Каспийской технической конференции-выставке Общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE).

"Вот уже 16 лет Азербайджан получает доходы от продажи прибыльной нефти в рамках проекта АЧГ. На сегодняшний день на мировой рынок продано 209 млн. тонн прибыльной нефти, приходящейся на долю Азербайджана. Объемы прибыльной нефти растут из года в год", - отметил Х.Юсифзаде.

По его словам, на сегодняшний день среднесуточный объем добычи с 85 действующих скважин на блоке месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" составляет свыше 87 тыс. тонн нефти и 33 млн. кубометров природного газа.

Представитель SOCAR отметил, что за 10 месяцев этого года на АЧГ добыто 26 млн. тонн нефти, из которых 17 млн. тонн, то есть 65% приходится на долю прибыльной нефти Азербайджана. За этот период на этих месторождениях добыто 10 млрд. кубометров природного газа.

"До 1 ноября текущего года объемы поставок на мировой рынок составили 396 млн. тонн, из них 288 млн. тонн экспортировано по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. За 10 месяцев этого года из Азербайджана на мировой рынок выведено 28 млн. тонн нефти, из них 24 млн. тонн - по БТД", - сказал Х.Юсифзаде.

Вице-президент отметил, что до конца этого года с блока АЧГ будет добыто 385 млн. тонн нефти, что равно 17% первоначальных геологических запасов. По его словам, до 2060 года объем добычи нефти прогнозируется на уровне 700 млн. тонн, что позволит довести коэффициент нефтеотдачи до 50%.