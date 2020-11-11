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С Джейханского терминала отправлено 244 танкера

С Джейханского терминала отправлено 244 танкера До настоящего времени из порта Джейхан было отгружено 4 625 танкеров с нефтью в объеме 3,544 млрд баррелей
Энергетика
11 ноября 2020 г. 14:00
С Джейханского терминала отправлено 244 танкера

Компания Botas International Limited (BIL) - оператор трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) на территории Турции, в этом году транспортировала 183,8 млн баррелей сырой нефти с терминала Джейхан.

Как сообщает Report, сырая нефть отгружена на 244 танкера и отправлена на мировые рынки.

До настоящего времени из порта Джейхан было отгружено 4 625 танкеров с нефтью в объеме 3,544 млрд баррелей.

Отметим, что BIL занимается эксплуатацией BTC в Турции с 2001 года. Первый танкер с сырой нефтью BTC отгружен с терминала Джейхан 2 июня 2006 года.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Ceyhan terminalından 244 tanker neft yola salınıb

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