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    ​С блока месторождений АЧГ добыто 400 млн. тонн нефти

    Из них 55% приходится на долю азербайджанской прибыльной нефти

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ С блока месторождений "Азери, Чираг и Глубоководный Гюнешли" до сегодняшнего дня добыто 398 млн. тонн нефти. 

    Как сообщает Report, об этом сказал первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) академик Хошбахт Юсифзаде в ходе встречи в Доме ученых Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

    Он отметил, что 220 млн. тонн (55%) из этого объема приходится на долю азербайджанской прибыльной нефти. 

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