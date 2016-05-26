​С блока месторождений АЧГ добыто 400 млн. тонн нефти

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ С блока месторождений "Азери, Чираг и Глубоководный Гюнешли" до сегодняшнего дня добыто 398 млн. тонн нефти.

Как сообщает Report, об этом сказал первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) академик Хошбахт Юсифзаде в ходе встречи в Доме ученых Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Он отметил, что 220 млн. тонн (55%) из этого объема приходится на долю азербайджанской прибыльной нефти.