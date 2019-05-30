С блока АЧГ добыто 485 млн тонн нефти

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С начала разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) (с 1997 года) по сегодняшний день было добыто 485 млн тонн нефти и 158 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на 26-й Международной конференции "Нефть и Газ Каспия".

По его словам, в проект АЧГ вложено 36 млрд долларов.

"За последние 23 года в экономику страны было инвестировано порядка 263 млрд долларов, из которых 100,6 млрд приходится на нефтяной сектор. С одной стороны, разрабатывая сегодня нефтяные ресурсы, мы обеспечиваем инвестициями нефтяную промышленность, с другой, участвуем в процессе стабилизации цен на нефть, в то же время мы принимаем меры для снижения зависимости от нефтяных цен", - сказал он.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. 14 сентября 2017 года соглашение дополнено и продлено до 2049 года.