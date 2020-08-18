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С АЧГ и "Шахдениз" экспортировано 543 млн тонн нефти и конденсата

С АЧГ и "Шахдениз" экспортировано 543 млн тонн нефти и конденсата С момента ввода в эксплуатацию месторождения "Шахдениз" по 1 августа 2020 года было экспортировано 84,7 млрд кубометров газа
Энергетика
18 августа 2020 г. 17:34
С АЧГ и Шахдениз экспортировано 543 млн тонн нефти и конденсата

С момента ввода в эксплуатацию месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия по 1 августа 2020 года было добыто в общей сложности 543,3 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Азербайджана.

За отчетный период с месторождений было экспортировано 542,7 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

С АЧГ добыто 172 млрд кубометров газа, а с "Шахдениз" - 127,8 млрд кубометров газа. С момента ввода в эксплуатацию месторождения Шахдениз по 1 августа 2020 года было экспортировано 84,7 млрд кубометров газа.

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Версия на азербайджанском языке AÇG və “Şahdəniz”dən 543 mln tonadək neft-kondensat ixrac edilib

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