С АЧГ и "Шахдениз" добыто более 297 млрд кубометров газа

С АЧГ и “Шахдениз” добыто более 297 млрд кубометров газа

С момента ввода в эксплуатацию по 1 июля этого года с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспия, добыто 171,2 млрд кубометров газа, а с газоконденсатного месторождения "Шахдениз" - 126,3 млрд кубометров.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Азербайджана.

С момента ввода в эксплуатацию месторождения "Шахдениз" по 1 июля текущего года было экспортировано 83,5 млрд кубометров газа.

В I полугодии этого года с АЧГ было добыто 6,3 млрд кубометров, с Шахдениз - 9,4 млрд кубометров газа.

Отметим, что с "Шахдениз" газ экспортируется на рынки Турции и Грузии.