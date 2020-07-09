О нас
Report Georgia

С АЧГ и "Шахдениз" добыто более 297 млрд кубометров газа

С АЧГ и "Шахдениз" добыто более 297 млрд кубометров газа С АЧГ и “Шахдениз” добыто более 297 млрд кубометров газа
Энергетика
9 июля 2020 г. 11:55
С АЧГ и Шахдениз добыто более 297 млрд кубометров газа

С момента ввода в эксплуатацию по 1 июля этого года с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспия, добыто 171,2 млрд кубометров газа, а с газоконденсатного месторождения "Шахдениз" - 126,3 млрд кубометров.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Азербайджана.

С момента ввода в эксплуатацию месторождения "Шахдениз" по 1 июля текущего года было экспортировано 83,5 млрд кубометров газа.

В I полугодии этого года с АЧГ было добыто 6,3 млрд кубометров, с Шахдениз - 9,4 млрд кубометров газа.

Отметим, что с "Шахдениз" газ экспортируется на рынки Турции и Грузии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке AÇG və “Şahdəniz”dən 297 mlrd kubmetrdən çox qaz hasil edilib

Новости партнеров

Другие новости из категории

С АЧГ и Шахдениз экспортирован 541 млн тонн нефти
С АЧГ и "Шахдениз" экспортирован 541 млн тонн нефти
9 июля 2020 г. 11:35
Азербайджан в июне полностью выполнил обязательства перед ОПЕК+
Азербайджан в июне полностью выполнил обязательства перед ОПЕК+
9 июля 2020 г. 11:17
Азербайджан экспортировал около 15 млн тонн нефти
Азербайджан экспортировал около 15 млн тонн нефти
9 июля 2020 г. 10:57
Азербайджан увеличил экспорт газа на 17%
Азербайджан увеличил экспорт газа на 17%
9 июля 2020 г. 10:51
Азербайджанская нефть незначительно подешевела
Азербайджанская нефть незначительно подешевела
9 июля 2020 г. 10:48
В этом году по TANAP транспортировано 2 млрд кубометров газа
В этом году по TANAP транспортировано 2 млрд кубометров газа
9 июля 2020 г. 10:47
Добыча газа в Азербайджане выросла на 2 млрд кубометров
Добыча газа в Азербайджане выросла на 2 млрд кубометров
9 июля 2020 г. 10:41
Добыча нефти в Азербайджане снизилась на 1 млн тонн
Добыча нефти в Азербайджане снизилась на 1 млн тонн
9 июля 2020 г. 10:03
АБР: Частный сектор заинтересован во вложениях в альтернативные источники энергии в Азербайджане
АБР: Частный сектор заинтересован во вложениях в альтернативные источники энергии в Азербайджане
8 июля 2020 г. 18:10
SOCAR Turkey удостоен награды крупнейшего экспортера
SOCAR Turkey удостоен награды крупнейшего экспортера
8 июля 2020 г. 17:51

Последние новости

11:55
Переработка нефти в Азербайджане снизилась Энергетика
11:55
С АЧГ и "Шахдениз" добыто более 297 млрд кубометров газа Энергетика
11:43
AZAL начинает выполнять специальные рейсы в Берлин Инфраструктура
11:38
В массовых беспорядках в Белграде пострадали 36 человек Другие страны
11:35
С АЧГ и "Шахдениз" экспортирован 541 млн тонн нефти Энергетика
11:32
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной подстанции "8-й км" Внутренняя политика
11:17
Азербайджан в июне полностью выполнил обязательства перед ОПЕК+ Энергетика
11:16
НПО и офис омбудсмена в Азербайджане проведут онлайн-встречу Внешняя политика
11:06
МВД: За сутки оштрафованы 1 295 нарушителей карантина Происшествия
10:59
ФотоВ Исмаиллы сделали предупреждение владельцам центров отдыха  Происшествия
10:57
Азербайджан экспортировал около 15 млн тонн нефти Энергетика
10:55
Число зараженных COVID-19 в Армении превысило 30 тысяч В регионе
10:54
EBRD назвал сумму инвестиций в Азербайджан в прошлом году Финансы
10:54
В Грузии 968 больных COVID-19 В регионе
10:52
Состояние Джеффа Безоса превысило 180 млрд долларов Финансы